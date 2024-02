"Има шанс това да си остане една мистерия": Историята на "Токсичната дама"

П рез 1994 г. 31-годишната жена е откарана по спешност в болница в Калифорния. В рамките на няколко часа няколко медицински служители, влезли в контакт с нея, се разболяват остро, като повечето страдали от мускулни спазми, конвулсии и пристъпи на припадъци. Много от тях трябвало да бъдат хоспитализирани. Наречен от медиите „Токсичната дама“, случаят все още остава обект на дебати в научната общност, но през годините са били представяни няколко различни теории.

Рамирез, която по онова време била подложена на лечение за рак на маточната шийка в късен стадий, била откарана по спешност в болница Ривърсайд вечерта на 19 февруари 1994 г. и претърпяла сърдечен арест при пристигането си, според доклад на New York Times от 22 февруари.

Нещата взели необичаен обрат, когато медицинска сестра направила рутинен кръвен тест на пациента. Малко след вземането на кръвта било съобщено, че силна миризма на амоняк започва да изпълва стаята. Лекарите забелязали също, че кръвната проба придобила необичаен вид, сякаш съдържала бели кристали.

Когато се появили тези особени фактори, редица медицински служители започнали да се чувстват болни, като имали набор от симптоми, включително припадъци, конвулсии, затруднено дишане и повръщане. Броят на засегнатите хора варира според различните доклади, но New York Times казали през февруари 1994 г., че шестима членове на болничния персонал били хоспитализирани, като един от лекарите развил остри проблеми с кръвообращението.

От Discover Magazine по-късно съобщили през 1995 г., че общо 23 от 37 служители на спешното отделение имали поне по един симптом. Около 20:30 тази вечер болницата решила да евакуира спешното си отделение, лекувайки пациентите на паркинга, докато работници, облечени в HAZMAT костюми, тествали въздуха в спешното отделение.

Рамирес починала по-късно същата нощ. Доклад от съдебния лекар в края на април 1994 г. разкрил, че тя починала от бъбречна недостатъчност, причинена от рак на маточната шийка.

Но мистериозното заболяване, застигнало медицинския персонал, остава загадка. Ранни съобщения в медиите предполагат, че медицинските сестри и лекарите били отровени от вредни изпарения, които се отделили от тялото на умиращата жена. Наистина, много от симптомите наподобявали отравяне с органофосфати – клас химикали, използвани както в пестициди, така и в химически оръжия.

Семейството на Рамирес било на друго мнение. Те твърдели, че сложната история за изпаренията е просто прикритие от страна на болницата. Необичайните обстоятелства около смъртта й ги накарали да повярват, че медицинският персонал допуснал някаква грешка и се опитват да прехвърлят вината върху пациента. Други подозирали, че това може да е необичаен случай на масова истерия - феномен, при който групи хора изпитват сходни психологически или физически симптоми в отговор на дадена заплаха, независимо дали е реална или въображаема.

Аутопсията на тялото на Рамирез и изследванията в болницата не изяснили голяма част от объркването, като не било намерено наличие на органофосфати или други подозрителни агенти.

The case of Gloria Ramirez, also known as the "Toxic Lady," remains one of the perplexing medical mysteries. The sudden and severe illnesses experienced by hospital staff while treating her, resulting in her own death and the hospitalization of others, has puzzled investigators… pic.twitter.com/nHfOyIboIJ