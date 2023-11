Кой отвлече Полет 305: Мъж съди ФБР за ключово доказателство

С ледобед на 24 ноември 1971 г. неизвестен мъж се качил на борда на полет 305 от Портланд, Орегон, за Сиатъл, Вашингтон. Той седнал и поръчал бърбън и сода, преди да подхвърли бележка на стюардесата, докато изпълнявала задълженията си. Това е началото на една от най-странните неразгадани мистерии на XX-ти век.

Човекът резервирал еднопосочния си билет под името Дан Купър, което вероятно е било псевдоним. Елегантна и учтива, стюардесата Флорънс Шафнър предположила, че той – подобно на толкова много други необвързани мъже по време на полетите ѝ - се опитва да ѝ подхвърли номера си, когато ѝ подал листчето.

„Госпожице, по-добре вижте бележката“, казал той, „нося бомба“.

Шафнър седнала до него, където той ѝ показал бомбата и ѝ обяснил исканията си.

„Искам 200 000 долара до 17:00 часа. В брой. Поставете ги в раница. Искам два задни и два предни парашута. Когато кацнем, искам самолетът да бъде зареден с гориво. Без номера или аз ще натисна копчето.“

Шафнър веднага отишла при пилота и му описала ситуацията. Докато той предавал исканията му към екипите на земята, тя се върнала при пътниците и видяла Купър да седи на мястото си, все още спокоен и със слънчеви очила. Спокойното поведение на мъжа накарало екипажът и властите да се съгласят с исканията му.

„Той изглеждаше толкова хладнокръвен, колкото може да бъде някой, който наистина би направил нещо подобно“, казал по-късно вторият пилот Бил Радачак.

„Тъй като той не изглеждаше емоционален, решихме, че можем да запазим ситуацията под контрол, ако се съгласим с неговите искания.“

Когато самолетът кацнал за зареждане с гориво - властите събрали необходимите пари и парашути, докато самолетът кръжал над пистата - Купър освободил пътниците, както бил обещал. След това Боинг 727 излетял още веднъж, този път само с Купър и четирима членове на екипажа на борда, и се насочил към нова дестинация - Мексико.

Никога обаче не пристигнал там. Докато екипажът седял в пилотската кабина, те забелязали промяна във въздушното налягане. Купър - вероятно използвайки един от парашутите, които поискал - скочил от самолета и никой никога повече не го видял.

След отвличането имало много теории за това кой е бил Д.Б. Купър (както станал известен, поради грешка в транскрипцията на журналист), голяма част от които се основавали на спекулации за различни хора. Но имало ограничено количество веществени доказателства. Едно от тях е вратовръзка, оставена от Купър в самолета и проучена от ФБР.

Тъй като технологиите се подобрили, вратовръзката била преразглеждана няколко пъти след отвличането от различни разследващи екипи. Използвайки електронна микроскопия, екип през 2011 г. успял да намери доказателства върху вратовръзката, които им подсказали, че Купър може да е бил недоволен бивш служител с неприязън към Боинг.

„Една от най-забележителните улики, които открихме и които ни развълнуваха най-много, беше титановият метал“, обясни тогава водещият учен Том Кей. Титанът бил много по-рядък през 70-те години на миналия век и бил използван в проекта Super Sonic Transport на Boeing - едни от първите пътнически самолети, за направата, на които бил използван металът.

„През 1971 г. имаше голямо сътресение в титановата индустрия с отмяната на проекта SST, който случайно беше на Боинг, и това довело до освобождаването на много хора от индустрията. Така че Купър може да е бил част от тях."

„Тъй като носел вратовръзка, смятаме, че е бил инженер или мениджър, който редовно влизал в цеха“, казва Кей.

Не всички обаче са убедени. Разглеждайки данните от изследването, поръчано от ФБР, аматьорският следовател Ерик Улис имал различно тълкуване на станалото. Това, което го заинтересувало, били три частици от сплав от титан и антимон. Тази сплав, според него, била произведена от компанията Rem-Cru, която се намирала в Мидланд, Пенсилвания по онова време.

„Вярвам, че идентифицирахме не само компанията, но също така и специфичното подразделение, в което Д.Б. Купър работел", каза Улис.

Улис, който има предвид определен човек, сега съди ФБР в опит да се добере до проби от вратовръзката. Въпреки че вече са тествали вратовръзката за ДНК, той вярва, че ДНК може да бъде получена чрез тампон от металния шпиндел на възела, който след това може да бъде прокаран през ДНК база данни и така веднъж завинаги да бъде разрешена тази мистерия.