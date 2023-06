Илон Мъск се подигра с Меган Фокс заради скандала около синовете ѝ

Г лавният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX Илон Мъск иронично коментира скандала около Меган Фокс и нейните синове.

Припомняме, по-рано политикът Роби Старбък заяви, че актрисата принуждава синовете си да носят женски дрехи, на което тя публично отговори, че той "се задява с грешната вещица". Мъск имаше предвид Фокс, когато написа в Twitter, че "търси вицепрезидента на вещиците и пропагандата". Един потребител коментира поста на Мъск, като заяви, че Меган Фокс е "зле с пропагандата". На това шефът на SpaceX отговори, че "никой не е съвършен".

Elon Musk appears to troll Megan Fox, saying he wants to hire ‘VP of witchcraft and propaganda’ https://t.co/fTPuRzFk74 pic.twitter.com/Bp7P7Jkm7c

Конфликтът между Меган Фокс и бившият кандидат за Конгреса на САЩ Роби Старбък се случи в социалните мрежи. Политикът написа пост за децата на актрисата и заяви, че тя "принуждава" синовете си да се обличат в женски дрехи, докато това, което всъщност искат, е да се обличат като момчета. Старбък нарече това "чисто насилие"

Меган Фокс му отговори и го призова "да не използва половата идентичност на децата си, за да привлича внимание към политическата си кампания". "Много пъти съм бил хвърлян на кладата от несигурни, самовлюбени, безполезни импотенти като теб, но все още съм тук. Забъркал си се с грешната вещица", заявява тя.

Това не е първият път, в който Меган Фокс е критикувана за това, че синът ѝ Ноа носи рокли. Миналата година актрисата заяви, че детето е тормозено в училище заради това и тя е много притеснена. Според актрисата Ноа е започнал да се интересува от рокли на двегодишна възраст. Фокс е прочела много книги по темата и е осъзнала, че човек може да изрази себе си чрез дрехите и това може да няма нищо общо със сексуалната му ориентация. Папарашките снимки показват, че и другите ѝ синове понякога се появяват в женски дрехи.

After Megan Fox and Robby Starbuck have been going back and forth over Twitter and IG, Elon Musk trolls the situation. pic.twitter.com/VVhfI6Vzfy