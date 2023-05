„Никога не съм харесвала тялото си“: Меган Фокс страда от дисморфофобия

Н яма съмнение, че Меган Фокс е успешна и привлекателна.

37-годишната звезда обича да показва тялото си във филми или в Instagram. Но истината е, че актрисата никак не се чувства комфортно с външния си вид. Фокс страда от дисморфофобия, разстройство на възприемането на тялото.

Отвън изглежда, че Меган Фокс има всичко – процъфтяваща филмова кариера и три сладки деца. И тя изглежда невероятно. Така че не е чудно, че тя минава през живота, изпълнена със самочувствие. Но външният вид е измамен. В интервю Меган Фокс разкри как дисморфофобията засяга живота ѝ: „Може да погледнем някого и да си помислим: „Този ​​човек е толкова красив. Животът ти трябва да е толкова прост. Но те вероятно не виждат себе си по този начин."

„Имам дисморфофобия"

Фокс знае как външният ѝ вид и силното ѝ поведение изглеждат на другите: плашещи. Но голяма част от това очевидно е само фасада. Защото в интервю за британския „GQ“ тя разкри през октомври 2021 г.: „Имам дисморфофобия и много дълбоко вкоренена несигурност.“ С други думи: Меган Фокс намира себе си за доста грозна и се фокусира силно върху предполагаемите недостатъци в тялото си. Защото именно тази негативна представа за собственото тяло е причината за нарушенията на образа на тялото.

По време на снимките за „Sports Illustrated Swimsuit 2023“ тя даде повече прозрения за живота си с разстройство на образа на тялото. "Никога не се виждам така, както ме виждат другите", каза майката на три деца и добави: "Никога не е имало момент в живота ми, в който да обичам тялото си."

„Обсебен от това да изглеждам по определен начин"

Всъщност, дори като дете, актрисата никога не се е чувствала комфортно в собствената си кожа.

„Когато бях малка, бях наистина обсебена от това, че трябва да изглеждам по определен начин", каза Фокс.

„Определено нямаше нищо общо с моята среда. Защото израснах в много религиозна среда, където телата по принцип изобщо не се възприемаха“, разкри за детството си актрисата. „Пътуването да обичам най-накрая себе си, вярвам, никога няма да свърши.“

Какво е разстройство на образа на тялото?

Дисморфичното разстройство на тялото (BDD) или дисморфофобията, която, както изглежда, има Меган Фокс, е сравнително често срещано разстройство, клинично характеризиращо се с загриженост за въображаем дефицит или страховито изкривяване на външния вид. Това често причинява високо ниво на страдание и увреждания в социални, професионални или други важни функции.

Хората, страдащи от това психично разстройство, не могат да спрат да мислят за деформацията в тялото си. Това са предимно недостатъци, които другите хора изобщо не виждат, когато гледат засегнатия човек или поне не ги усещат толкова сериозни. Повечето хора, страдащи от дисморфофобия, се фокусират върху следните части на тялото:

Лице (напр. нос, тен, бръчки или акне)

(напр. нос, тен, бръчки или акне) Коса (напр. структура, изтъняване или плешивост)

(напр. структура, изтъняване или плешивост) Кожа (напр. петна, видими вени)

(напр. петна, видими вени) Размер на гърдите

Размер и тонус на мускулите

Полови органи

Симптоми

Изключителна загриженост за предполагаемо петно, което не се вижда от другите или изглежда незначително

Силно убеждение, че има недостатък във външния вид, който го прави грозен или обезобразяващ

Вяра, че другите ще коментират негативно или ще се подиграват на външния ви вид

Поведения, насочени към коригиране или скриване на възприемани недостатъци, които са трудни за контролиране, като напр. често гледане в огледалото, чоплене на кожата

Опитайте се да скриете несъвършенствата със стил, грим или облекло

Постоянно сравняване на външния ви вид с външния вид на другите

Често търсене на одобрение на външния вид

Перфекционистични тенденции

Козметични процедури, които носят малко удовлетворение

Избягване на социални ситуации

Кога да посетите лекар

Може би Меган Фокс, с нейния публичен ангажимент към дисморфофобията, може да мотивира други страдащи да получат помощ. Защото, ако някой страда от разстройството и освен това е социално изолиран от срам, отиването на лекар не е лесно. Но си заслужава и определено е препоръчително.

Това е така, защото разстройството не изчезва от само себе си и, ако не се лекува, може да доведе до други психични заболявания като тревожност, хранителни разстройства и депресия с течение на времето .