Богохулство? Меган Фокс и Машин Гън Кели скандализират със снимки

Меган Фокс и Машин Гън Кели са изправени пред негативни реакции онлайн, след като показаха своите костюми за Хелоуин с християнска тематика.

Двамата публикуваха в Instagram профилите си в понеделник снимки, за да покажат своите костюми, които веднага бяха определени като "богохулни" и "безвкусни" от феновете.

Машин Гън Кели, чието истинско име е Колсън Бейкър, е облечен като свещеник в черна и червена роба. Той държи каишка около врата на Меган, като същевременно тя е облечена в черно латексово бельо.

„В неделя вземаме причастие“, написа Фокс върху поредица от снимки и видеоклипове на техните костюми, на които Меган позира на колене, докато Машин Гън Кели я храни с нафора за причастие.

Публикацията веднага бе залята от стотици коментари, които обвиниха двамата, че се подиграват с християнството и сексуализират причастието.

„Това е просто неприятно, а аз съм атеист“, написа един човек.

„Неприемливо. Никой не трябва да се подиграва с религията на някой друг“, написа пък друг.

Междувременно в Twitter феновете продължиха да нападат двойката.

