ИИ разшифрова древен папирус и разкри невиждани философски разсъждения

И зкуственият интелект помогна за разшифроването на древен папирусов свитък, който се е превърнал в парче почернял въглерод след изригването на Везувий през 79 г. след Христа. Първите пасажи от текста разкриват невиждани досега разсъждения на гръцки философ.

Откритието спечели голямата награда от 700 000 долара в конкурса "Vesuvius Challenge" и използва комбинация от техники за 3D картографиране и изкуствен интелект за откриване на мастило и разшифроване на формите на буквите в сегменти от свитъци, известни като папирусите от Херкулан, които са били сканирани в цифров вид. Обединените усилия на членовете на спечелилия екип - Юсеф Надер, Люк Фаритор и Джулиан Шилигер - биха могли да проправят пътя за още открития от допълнителни папирусни свитъци, които някога са се намирали в библиотека в древния римски град Херкулан, съобщи „New Scientist”.

