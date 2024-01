„Не знаех за проклятието“: Туристи масово връщат камъни, взети от Помпей

А ко някое място е наистина прокълнато, то това е древният римски град Помпей, където хиляди тела са запазени от вулканичната пепел и пемза, следствие от изключително мощно изригване, което унищожило всичко в града, включително и в съседния Херкулан, преди хиляди години.

Дори рационалните хора, които не вярват в проклятия, може да се замислят дали да посегнат към древен артефакт намиращ се на тези зловещи земи, дори след като са преодолели очевидните морални причини защо не бива да се крадат исторически предмети на първо място.

През годините стотици предмети са били взети от обекта на световното културно наследство на ЮНЕСКО, преди или да бъдат върнати поради гузна съвест години по-късно, или защото крадците са сметнали, че предметите са прокълнати, като обикновено ги изпращали обратно с извинителни писма. Тези случаи са толкова често срещани, че Помпей има постоянна изложба на тези предмети и придружаващите ги писма, изпълнени с угризения.

Габриел Зухтригел, директор на археологическия парк в Помпей, наскоро споделил такава бележка, изпратена от разкаял се посетител.

Dear anonymous sender of this letter … the pumice stones arrived in Pompeii… now good luck for your future & in bocca al lupo, as we say in Italy pic.twitter.com/vaYlqUudke