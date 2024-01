„Японската Атлантида“: Изумителното откритие на повече от 10 000 години

П од вълните край бреговете на японските острови Рюкю поредица от любопитни образувания, подобни на пирамиди, плениха водолази и геолози при откриването на мястото.

През 1987 г. местен водолаз, изследващ крайбрежието на южните японски острови Рюкю, се натъкнал на изумително откритие. На двадесет и пет метра под повърхността той забелязал серия от почти идеално издълбани стъпала с прави ръбове. Днес известен като „Паметника Йонагуни“, този масивна структура с дължина 50 м. и ширина 20 м. е едно от най-необичайните подводни места в света.

Прякорът на обекта е „Японската Атлантида“ и се смята, че правоъгълният паметник, подобен на пирамида, е на повече от 10 000 години. Някои смятат, че това е всичко, което е останало от отдавна изчезнала тихоокеанска цивилизация, вероятно изградена от японския праисторически народ Джомон, обитавал тези острови още през 12 000 г. пр.н.е. Други казват, че мястото прилича на природни образувания, срещани и на други места по света с ясно очертани ръбове и плоски повърхности, като „Пътят на великаните“ в Северна Ирландия, чиито хиляди базалтови колони са били образувани от вулканично изригване преди милиони години.

The Yonaguni Monument aka underwater pyramids of Yonaguni, located in the ocean southwest of Japan.



Thoughts and which camp are you in; ancient city or naturally created? pic.twitter.com/CqcqfVzysr