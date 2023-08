Силурийската загадка: Съществувала ли е друга цивилизация преди нашата

В „Доктор Ху“ съществува извънземен вид на силурианците - технологично напреднали хуманоидни влечуги, които живели много преди хората. Те се остават неоткрити, докато в телефонната кутия на доктора не се появява любимото на всички извънземно - пътуващото във времето. Засега това си остава фикция. Въпреки това през 2018 г. двама учени от университета в Кеймбридж кръстили своята статия - „Силурийската хипотеза: възможно ли е да се открие технологично напреднала цивилизация в геоложките пластове“.

Публикувана в Journal of Astrobiology, статията не твърди, че е имало технологично напреднал вид много преди човечеството, а предлага интересен хипотетичен въпрос: "Дали би било възможно да се намерят „геологични отпечатъци“ на отминала цивилизация, изчезнала преди милиони години".

„Един от ключовите въпроси при оценката на вероятността за намиране на такава цивилизация е разбирането на това колко често се развива технологично напреднала цивилизация?“ пишат във вестника.

„Хората са единственият пример, за който ни е известно да са достигнали технологичен напредък, и развитието на нашата цивилизация продължава и досега. А по-основното и значително технологично развитие е започнало преди около 300 г. Това е малка част от времето, през което сме съществували като вид и още по-малка част от времето, през което сложен вид живот е съществувал на земната повърхност."

„Този кратък период повдига очевидния въпрос дали това може да се е случвало и преди.“

Освен интересна хипотеза за размисъл, търсенето на отговор на въпроса може също да ни помогне в търсенето на признаци на напреднали цивилизации на екзопланети. Както посочва статията, хората сме оставили белези от развитието си на планетата, които със сигурност ще продължат, дълго време, да имат ефект върху климата и екосистемите на планетата. Това обаче не означава, че тези промени ще бъдат забележими след милиони години. Всъщност следите, които оставяме - в почвата - може да са с дебелина само няколко сантиметра. Това може да е остане така, дори да оцелеем още много дълги години.

„Колкото по-дълго съществува човешката цивилизация, толкова по-голям ще е отпечатъкът“, пишат от екипа.

„Въпреки това, колкото по-дълго съществува една цивилизация, толкова по-устойчиви трябва да са станали нейните практики, за да оцелее. Колкото по-устойчиво е едно общество (напр. в производството на енергия или селското стопанство), толкова по-малък е отпечатъкът върху останалата част от планетата. Но колкото по-малък е отпечатъкът, толкова по-малко следи ще бъдат оставени в геоложките пластове."

„Предполагаме, че някои специфични маркери биха били уникални и особено устойчиви, като синтетичните молекули, пластмасите, както и много дълготрайни радиоактивни утайки – резултат в случай на ядрена катастрофа“, пишат от екипа.

