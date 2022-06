Как ягодовата суперлуна на 14 юни ще ви повлияе астрологически

О т супер кървави луни до други видове пълнолуния - хората обичат закачливите прозвища на луната, а пълнолунието на 14 юни 2022 г. е с едно от най-привлекателните имена досега - „ягодова суперлуна“.

В 14:52 "ягодовата суперлуна" ще е възможно най-близо до Земята. Така че подгответе телескопите си и се пригответе да се взирате в луната в нощното небе.

Името „ягодова суперлуна“, за съжаление, не означава, че розова луна ще се появи на нощното небе. Всъщност, името не е и астрологичен термин, а научен и културен.

The Moon is at its brightest and largest 🌕



Watch the sky at 7:52am ET (11:52 UTC) on June 14 to gaze upon the Strawberry supermoon—when the Moon is both in its full phase and near perigee, or its closest point in orbit around Earth.



