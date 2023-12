Една от най-ярките звезди на нощното небе ще изчезне за 7 секунди тази нощ

Л юбителите на звездите имат „възможност веднъж в живота“ да видят рядко астрономическо събитие тази вечер. Но ще трябва да сте будни през малките часове, за да го видите – и ако мигнете, наистина можете да го пропуснете.

Астероид, известен като 319 Леона, е готов да премине пред далечна звезда, наречена Бетелгейзе, известна с яркочервения си оттенък и непредвидимо поведение.

One of the biggest and brightest stars in the night sky will momentarily vanish as an asteroid passes in front of it to produce a one-of-a-kind eclipse late Monday into early Tuesday. https://t.co/PqMLRn0yvO — NBC News (@NBCNews) December 11, 2023

Това така наречено „окултиране“ ще доведе до изчезване на звездата за кратко, сякаш е била заличена от нощното небе от Всемогъщия, преди внезапно да се появи отново.

Събитието ще се случи малко след 3 сутринта (българско време), в ранните часове на вторник (12 декември), но дали ще го видите или не зависи от това къде се намирате по света.

Астрофизикът Мигел Монтаргес от Парижката обсерватория описа „изключителното“ събитие като „възможност, която се появява веднъж в живота“.

Събитието ще бъде видимо само по тясна пътека (известна като окултационна пътека), която минава през части от Азия, Южна Европа и южните части на Северна Америка.

„Астероидът Леона ще изглежда, че се движи от запад на изток в небето, а за наблюдателите от северното полукълбо това означава отдясно наляво“, каза д-р Робърт Маси от Кралското астрономическо общество.

„Няма да се вижда от Обединеното кралство – в Европа окултната пътека минава през Средиземно море, включително Южна Италия, Южна Испания и Южна Португалия, а също Флорида и Мексико.“

Asteroid will pass in front of bright star Betelgeuse to produce a rare eclipse visible to millions https://t.co/cmPwXu5uM1 — The Associated Press (@AP) December 8, 2023

Бетелгейзе ще се вижда седем секунди, но може да е по-дълго или по-кратко в зависимост от вашето местоположение.

„Всеки наблюдател ще види събитието с продължителност от 5 до 15 секунди“, каза д-р Маси.

Бетелгейзе – обикновено десетата най-ярка звезда в нощното небе – е 950 пъти по-голяма от Слънцето и е на 642,5 светлинни години от Земята.

Това е червен гигант – умираща звезда в последните етапи на звездната еволюция – в известното съзвездие Орион, кръстено на легендарния ловец в гръцката митология.

[EN] On Monday night - Tuesday morning, Betelgeuse, one of the biggest and brightest stars in the night sky, could momentarily vanish for several seconds as an asteroid known as (319) Leona passes in front. It’s currently unclear if the asteroid will obscure the entire star,… pic.twitter.com/EiLSdVkokk — Xplora (@XploraSpace) December 10, 2023

Бетелгейзе се забелязва лесно, не само поради яркостта и червения си оттенък. Той формира „дясното рамо“ на съзвездието Орион (или лявото рамо, както се вижда от Земята) и се вижда горе вляво от известния пояс – линията от три звезди.

В момента към Бетелгейзе се приближава много по-малкият астероид 319 Леона, който е само 70 км в диаметър. Тъй като астероидът е малък, за да видите Бетелгейзе покрит, трябва да сте на място, където звездата и астероидът са в почти идеална линия спрямо вашето местоположение.

За тези, които не могат да видят събитието със собствените си очи, не е нужно да го пропускат напълно. Предаването на живо, достъпно в YouTube, ще започне в 03:00 (българско време) и окултацията трябва да приключи в рамките на половин час.

Джанлука Маси, директор на проекта за виртуален телескоп, каза, че рядкото събитие може да помогне на експертите да изследват както звездата, така и астероида.

One of the brightest stars in the night sky will DISAPPEAR for 7 seconds tonight - how to see the once-in-a-lifetime event https://t.co/aBPQn30nXL pic.twitter.com/yLMqoe0PsD — Daily Mail Online (@MailOnline) December 11, 2023

„Тези видове окултации са много полезни за ограничаване на формата на участващия астероид“, каза Маси в изявление.

„Тук се надяваме дори да проучим и повърхността на замесената звезда – Бетелгейзе. Това е голям червен свръхгигант и докато Леона ще се движи пред него, както се вижда от Земята, ще можем да се надяваме да научим повече за големите му конвективни клетки, управляващи неговата променлива яркост.“

Бетелгейзе претърпя огромен спад в яркостта си през 2019 г. , но това не беше свързано с преминаването на астероид пред него. Учените казаха миналата година, че това е причинено от комбинация от внезапно охлаждане и кондензиращ прах в близост до звездата.