„И просто така“: Сара Джесика Паркър открадна вниманието в Ню Йорк

Е два ли някой би се изненадал, че всички погледи бяха вперени в нея - Сара Джесика Паркър наистина беше звездата на нюйоркската премиера на „И просто така“ (And Just Like That), продължението на култовия сериал „Сексът и градът“.

Модна икона завинаги

Актрисата се появи с тоалет, с който припомни на всички, защо героинята ѝ в поредицата Кари Брадшоу завинаги ще остане една от най-големите модни икони на малкия екран.

Придружена от съпруга си Матю Бродерик и сина им Джеймс, Сара Джесика Паркър блестеше в рокля на „Оскар де ла Рента“.

Като Кари

Уникалният тоалет, изработен от дизайнерите Лора Ким и Фернандо Гарсия, е хитро намигване към героинята Кари Брадшоу.

Част от роклята, в която умело са съчетани коприна, шифон и ръчна бродерия, е пола от тюл, като тази, с която Кари се появява в интрото на всеки епизод от шестте сезона на „Сексът и градът“.

Now's your chance to own Carrie Bradshaw's tutu from 'Sex and the City' https://t.co/jBU1M7NWvP pic.twitter.com/rsRE3KJwRO — Page Six (@PageSix) November 4, 2021

Наметало и розови сатенени обувки допълваха визията на актрисата.

Ако модата и стилът в „И просто така“ са като Сара Джесика Паркър на премиерата в Ню Йорк, може би сме открили новия си любим сериал, пише модната библия Vogue.