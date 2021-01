Неизвестни факти за сериала "Сексът и градът"

Н ачалото на 2021 г. започна с официалното потвърждение, че Кари Брадшоу, Миранда и Шарлът от "Сексът и градът" се завръщат с нов сериал по HBO Max. Той ще се казва "Просто така" (And Just Like That). Снимките ще започнат през пролетта. Вижте няколко интересни и неизвестни факта за сериала "Сексът и градът".

Източник: iStock Photos/Getty Images

Авторката

Кандис Бушнел по чията книга е заснет филма е получила само 60 000 долара, след като е продала правата си за заснемането на сериала.

Голи сцени

Сара Джесика Паркър, която играе главната героиня Кари Брадшоу е единствената от четирите актриси, в чийто договор е подчертано, че няма да снима голи сцени.

Синтия Никсън е блондинка.

Синтия Никсън боядисва косата си червена, защото това е оригиналният цвят на героинята Миранда, според образа в книгата на Кандис Бушнел.

Източник: iStock Photos/Getty Images

Цветът на косата на Кари

Първоначално Кари е трябвало да бъде брюнетка, но 24 часа преди началото на снимките продуцентите решават да е блондинка заради естествения цвят на Кандис Бушнел.

Пекарната от сериала

След като Кари и Миранда си купуват мъфини от пекарната на улица Магнолия 401, тя става толкова популярна, че се наложило да наемат охрана.

Измислената книга

По време на сериала Кари заема от библиотеката книга, наречена „Любовни писма на велики мъже“. Книгата всъщност не е истинска, но толкова много фенове започват да я търсят, че в крайна сметка е написана и публикувана.

Източник: iStock Photos/Getty Images

Ким Катрал винаги е на токчета

Ким Катрал настоява да носи токчета, дори когато я снимат само от кръста нагоре. Тя казва, че това я кара да се чувства по-близо до нейната героиня Саманта.

Промяна в първоначалните надписи

Началните надписи на сериала са променени след терористичните атаки от 11 септември срещу кулите на Световния търговски център. Името на Паркър първоначално се изписва върху кадри от кулите. След атентатите в началните надписи започва да фигурира Емпайър Стейт Билдинг.

Сезон 5 е най-кратък

Сезон 5 е ограничен само до 8 епизода поради бременността на Сара Джесика Паркър.

Източник: iStock Photos/Getty Images

