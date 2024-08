"Аполо 13": Мисия за оцеляване напук на обстоятелствата

М исията "Аполо 13" е изстреляна на 11 април 1970 г. Това е третата мисия на НАСА с екипаж, тя трябва да кацне на Луната.

Но това, което е трябвало да бъде рутинна мисия, бързо се превръща в борба за оцеляване. Кислороден резервоар се взривява, причинявайки големи щети на космическия кораб и принуждавайки астронавтите да се откажат от мисията си.

Новата им цел е да останат живи и да се върнат безопасно на Земята. Това е началото на едно мъчително пътуване към дома за екипажа на "Аполо 13" и една история, която издържа проверката на времето като символ на човешката издръжливост срещу препятствията.

