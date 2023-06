"Тогава всичко се обърка": Какво се случи след завръщането на "Аполо 11"

С лед като първите хора стъпиха на Луната и успешно се върнаха на Земята, мисията им не беше съвсем приключила. Макар че сега това може да изглежда странна идея, като се има предвид това, което знаем за безжизнеността на лунната повърхност, по онова време е имало много неизвестни. След завръщането си екипажът на "Аполо 11" прекарва 21 дни в карантина, в случай че се е върнал от нашия спътник, пренасяйки опасни микроорганизми.

През 60-те години на миналия век се появява нова област - "екзобиология", която изучава възможностите за микробен живот извън нашата планета, въпреки че до голяма степен е осмивана като дисциплина.

"В отговор на това екзобиолозите твърдяха, че само тяхната област може да смекчи най-сериозните рискове и да използва най-големите възможности на новата космическа ера", пише историкът Дагомар Дегрут от университета в Джорджтаун в нова статия.

"Те подчертаха, че микробният живот може да бъде повсеместно разпространен в цялата Слънчева система. Затова мисиите до други светове трябваше да се предпазват както от предно замърсяване, което можеше да застраши откриването на извънземен живот, така и от обратно замърсяване, което можеше да застраши живота - включително човешкия - на Земята."

Въпреки че повечето хора смятаха повърхността на Луната за безжизнена, имаше и такива - включително Карл Сейгън - които смятаха, че е възможно точно под повърхността все още да има микробен живот. НАСА, отчасти, за да успокои обществеността, проектира Лунна приемна лаборатория (ЛПЛ), където Нийл Армстронг, Бъз Олдрин и Майкъл Колинс щяха да останат заедно с всички потенциално опасни микроорганизми от Луната, които можеха да опустошат живота на Земята.

Саган, от своя страна, сравнява възможността микробният живот да си проправи път обратно към Земята с "епидемиите от венерически болести, които бушуваха в Европа през Средновековието, или с морбили, която взе тежки жертви, когато беше внесена в Полинезия".

Всички знаем какво се случи след това. И тримата астронавти бяха добре и на планетата не беше освободен извънземен живот, който да застраши човечеството. Но според новата статия, ако лунните микроорганизми действително съществуваха, процедурите за предотвратяване на връщането им на Земята вероятно щяха да се провалят.

"По всяка вероятност микроорганизмите, които изглеждаха най-вероятни да се развият на Луната, щяха да заразят астронавтите, да замърсят космическите им кораби, да избягат в Тихия океан и да пробият изолацията, точно когато тестовете на растения - и бактерии, очевидно върнати от Луната - се появиха на първите страници на вестниците в Съединените щати", пише Дегрут в статията.

"Карантинният протокол изглеждаше успешен само защото не беше необходим."

Имало е много проблеми с процедурата, описани от Дегрут. Капсулата, използвана за приземяването на екипажа на "Аполо 11" в Тихия океан, се изпуска при спускането си, което може да доведе до изпускане на микроби в атмосферата. След това, когато кацна в океана, тя беше отворена, за да могат те - и всички смъртоносни микроби - да излязат в океана.

"Ако имаше лунни организми, способни да се възпроизвеждат в земния океан, щяхме да бъдем застрашени", заяви пред "Ню Йорк Таймс" бившият служител на НАСА по планетарната защита Джон Румел.

Астронавтите също можеха да се окажат в опасност, докато се връщаха от Луната в своя кораб.

"Лунният прах беше навсякъде. Тъй като дразнеше кожата и белите дробове, тази нощ двамата астронавти спяха в шлемовете и ръкавиците си. Отстраняването на целия прах явно е било невъзможно", пише Дегрут.

"Ако в нея се криеше патоген, тя лесно щеше да зарази астронавтите".

Когато астронавтите се завръщат на Земята, филмът, който използват за заснемане на Луната, бързо е обработен за обществеността. Докато филмите били изпращани за обеззаразяване с помощта на газ етиленов оксид, петима техници установили, че при обработката им са били изложени на лунен прах.

НАСА, която е знаела, че заразяването от извънземни форми на живот е малко вероятно, вероятно е знаела и за многото провали в карантинната си процедура. Към момента на приключването ѝ 24 души са били поставени под карантина заради потенциално заразяване. Дегрут пише, че НАСА, мотивирана от това, че е победила Съветския съюз на Луната, не е отделила време, за да създаде адекватна защита нито за астронавтите, нито за Земята.

"В продължение на почти една година тестовете и симулациите бяха разкрили критични проблеми и федералните служители многократно предупреждаваха, че те спешно се нуждаят от поправка", пише Дегроот.

"И все пак нямаше достатъчно време, за да бъдат подготвени за пристигането на астронавтите от "Аполо 11", командния модул, филмовите списания и пробите. Ако "Аполо 11" беше върнал микроорганизми от Луната, те вероятно щяха да избягат".

Разбира се, от времето на програмата "Аполо" НАСА работи върху нови насоки за поставяне под карантина на проби, получени извън Земята. Надяваме се, че скоро ще можем да ги тестваме с проби от места, за които е много по-вероятно да приютят живот.

Изследването е публикувано в списание Isis.