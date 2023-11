Почина астронавтът на „Аполо 16“ Томас Кен Матингли

Т омас Кен Матингли, американският астронавт, който посети Луната през 1972 г., почина на 87-годишна възраст във вторник, потвърди НАСА.

Матингли е най-известен с ключовата си роля в осигуряването на безопасното завръщане на "Аполо 13", след като е отстранен от екипажа поради риск от рубеола.

По-късно той поема ролята на пилот на командния модул на мисията "Аполо 16" и е командир на космически кораб в две мисии на космическата совалка.

Бил Нелсън от НАСА заяви: "На 31 октомври загубихме един от героите на нашата страна. Матингли беше ключов за успеха на нашата програма "Аполо", а ярката му личност ще гарантира, че ще бъде запомнен в историята.“

Роден през 1936 г. в Чикаго, Матингли се присъединява към военноморските сили на САЩ малко след като завършва университета през 1958 г., където лети с реактивни самолети.

Благодарение на уменията си като пилот Матингли е избран за пилот на командния модул на злополучната мисия "Аполо 13" през 1970 г.

Поради контакт с болен от рубеола и риск и той да е заразен, Матингли е заменен от резервния пилот Джак Суигърт само 72 часа преди изстрелването.

„Аполо 13“ стартира на 11 април 1960 г. със Суигърт на управлението, придружен от астронавтите Джим Ловел и Фред Хейз.

Около 56 часа след изстрелването кислороден резервоар номер две се взривява на борда на капсулата "Аполо 13", което предизвиква повреда и на резервоар номер едно.

В този момент Ловел се обажда в центъра за управление на мисията с думите: "Хюстън, имаме проблем".

Без кислород за дишане и захранване на горивните клетки на совалката, целта на мисията става просто безопасното връщане на екипажа на Земята.

