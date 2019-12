Хемингуей препоръчва: Книгите, които да прочетем

П рез 1934 г. млад мъж, който иска да стане писател, отива на автостоп до Флорида, за да се срещне със своя идол Ърнест Хемингуей, който му дава списък с книги, които да прочете.

Арнолд Самюелсън е 22-годишен младеж, който е завършил курсовата си работа по журналистика в университета в Минесота, но е отказал да плати таксата от 5 долара за издаване на диплома. След колежа той иска да обиколи страната, така че взима цигулката и раницата си и тръгва на стоп към Калифорния. Той успява да продаде няколко истории за пътуванията си на един местен вестник.

През април 1934 г. Арнолд прочита разказа на Хемингуей „One Trip Across”, публикуван в списание „Космополитън”. Той е впечатлен и решава да се срещне с Хемингуей и да говори с него.

„Изглеждаше глупаво още тогава. Но един 22-годишен скитник по време на Голямата депресия няма нужда от друга причина, за да тръгне”, пише по-късно Самюелсън.

Първоначално Хемингуей посреща младежа с досада и отегчение, но когато разбира за какво е дошъл, го кани да се върне отново на следващия ден. Когато разговарят, големият писател му дава съвети относно писането:

"Това, което съм научил за писането, е никога да не пишеш прекалено много наведнъж. Не се изцеждай. Когато стигнеш до място, което е интересно, макар да знаеш какво ще се случи след това, спри. Остави подсъзнанието да работи. След като се наспиш, продължи на другия ден, когато си свеж. Ако трябва, преработи това, което си писал преди това."

