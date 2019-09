И ма книги, които не искате да приключват. Романи, чиито последни страници ви оставят изключително развълнувани, а понякога и с насълзени очи. Тези книжни съкровища си струва да бъдат предадени нататък, за да докоснат душата на още някого.

Ако се чудите какво да подарите на своите деца, може да изберете някоя от тези книги. А защо да не зарадвате и самите себе си.

"Сол при солта" - Рута Сепетис

От тази книга те ще разберат за най-голямата трагедия в историята на морското корабоплаване. В края на Втората световна война - на 30 януари 1945 г. корабът „Вилхелм Густлоф“, кръстен на швейцарски нацист, отплава в опит да евакуира 10 582 войници и бежанци от настъпващите руски войски. Засечен е от руска подводница, която изстрелва в него три торпеда. Корабът потъва в Балтийско море, а със него и 9342 души, много от които деца. Спасяват се едва 1239 души.

Броят на жертвите е много по-голям от този на загиналите на „Титаник“, но историята на „Вилхелм Густлоф“ остава забравена.

"Красиво е това, отвърна старецът, – че тя надви войната. Преживяхме какво ли не по пътя насам. Ингрид пропадна под леда, смъртта и разрухата ни следваха навсякъде. Вижте какво става на този кей. Всички са обхванати от безумно отчаяние. Руснаците вече са съвсем близо. – Пристъпи напред и посочи към бебето. – И сред целия този ужас животът е заплюл смъртта в лицето. Трябва да ѝ намерим обувки".

"Крадецът на книги" - Маркъс Зюсак

Тази книга разглежда живота в нацистка Германия по време на Втората световна война. Разказвачът на историята е не друг, а смъртта. Тя показва крадеца на книги - малкото крехко момиче Лизел. А също и доведените ѝ баща и майка, както и скрития евреин в мазето. Показва смелостта и добротата на момичето, както и вярата, че хората могат да запазят себе си дори по време на война.

„А сега Руди и Лизел вървяха по улица „Химел” под дъжда. Той беше лудият, който се беше боядисал в черно, нанасяйки поражение на света. Тя беше крадецът на книги без думи. Но доверете ми се, думите бяха на път и когато пристигнеха, Лизел щеше да ги държи в ръцете си като облаци и щеше да ги изстисква като дъжд.”

"Има крокодили в морето" - Фабио Джеда

Тази книга проследява истинската история на Енаятолах Акбари - десетгодишно афганистанско момче, което съвсем само поема по бежанския маршрут, за да намери втора родина в Италия. Авторът Фабио Джеда записва и предава думите на вече порасналия бежанец, който трябва да премине през четири държави, за да получи убежище.

