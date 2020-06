Как киното спасява детски животи

Х ирургът е истински.

Инструментите му също.

Истинска е и операцията. Но пациентът - не.

Вижте как киното спасява животи в детската болница в Бостън

Грег Лоан създава кукли. Те мигат, на допир кожата им е като истинска, имат дори и вени, които кървят.

Дълги години той създава такива макети, които да се използват на снимачните площадки на различни холивудски продукции.

Сега обаче той решава да направи същото - и да го даде на младите лекари и хирурзите.

Special Effects for Medical Simulation: Greg Loan used to build creatures for theme parks. Now, he’s taken his knowledge of prosthetics, effects, and robotics to create simulators for Boston Children’s Hospital, so doctors can practice procedures and… https://t.co/zYmkbjO7z6 pic.twitter.com/kpXvMYGl3u