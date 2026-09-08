След колапса по време на мач: Росен Божинов е изписан от болницата

Б ългарският национал Росен Божинов е изписан от болницата, след като в неделя колабира по време на мача на „Пиза“ срещу „Юве Стабия“ от Серия Б.

Български национал припадна на терена по време на мач в Серия Б, откараха го в болница

Защитникът се почувствал зле през първото полувреме, след което се наложило да бъде изнесен от терена на носилка. Впоследствие Божинов бил транспортиран до лечебно заведение в Кастеламаре ди Стабия, където му били извършени необходимите медицински прегледи.

От „Пиза“ официално потвърдиха, че състоянието на футболиста е стабилно и той вече е напуснал болницата. Според предварителната информация сред възможните причини за неразположението е дехидратация.

Божинов ще се завърне в Пиза заедно със своите съотборници. В понеделник сутринта той ще премине през допълнителни изследвания под наблюдението на медицинския екип на клуба.

25-годишният защитник се присъедини към „Пиза“ през лятото.