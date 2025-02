Грозната истина за войната между Мелания и Иванка Тръмп

Н е е тайна, че първите четири години на Мелания Тръмп в Белия дом бяха белязани от напрегнато и трайно съперничество с доведената ѝ дъщеря Иванка, както твърдят вътрешни източници.

Разривът между тях датира още от брака на словенския модел с Доналд Тръмп през 2005 г. По онова време Мелания Кнаус, както се казваше тогава, беше на 34 години, докато Доналд – на 58, а разликата между нея и тогава 23-годишната Иванка беше далеч по-малка. Това предразположи към лично съревнование между двете водещи дами в живота на Тръмп.

Но истинското противопоставяне между тях се изостри след победата на Тръмп на президентските избори през 2016 г. Прехвърлянето на семейството от просторните им нюйоркски апартаменти в Белия дом доведе до засилена борба за власт между Мелания и Иванка.

Според вътрешни източници те спореха за всичко – от разпределение на офис пространството до правото да придружават президента на международни пътувания, а дори и по някои политически въпроси.

Мелания не беше в изгодна позиция, тъй като не се премести във Вашингтон веднага след встъпването в длъжност на съпруга си. Тя остана в Ню Йорк до лятото на 2017 г., за да може синът ѝ Барън да завърши учебната година. Това даде на Иванка възможността да заеме водеща роля в Белия дом. Заедно със съпруга си Джаред Къшнър тя бързо се установи във Вашингтон, наемайки жилище за 15 000 долара на месец.

Иванка се наслаждаваше на новата си позиция, дотолкова че според сведения, близки до администрацията, нейният екип се опитал да преименува традиционния „Офис на Първата дама“ в Източното крило на Белия дом на „Офис на Първото семейство“. Това предложение разгневило Мелания.

