Мелания Тръмп в ролята на президент на САЩ в стара реклама (ВИДЕО)

П редсказала ли е Мелания Тръмп бъдещето си?

В наскоро появил се видеоклип, заснет, когато е била само на 23 години, сегашната първа дама позира като първата жена президент на Съединените щати за словенска реклама.

Рекламата е направена за словенска компания за дрехи.

Бил Клинтън полага клетва като президент на Съединените щати през януари 1993 г. - същата година, в която рекламата на Мелания е излъчена в Словения.

Първата дама, известна по онова време като Мелания Кнавс, е била амбициозен модел, който се е надявал да пробие в Съединените щати.

Разбира се, по-късно тя се премества в Ню Йорк и през януари 2005 г. се омъжва за президента Доналд Тръмп.

В необикновената реклама Мелания, която сега е на 54 г., каца на пистата и напуска самолета, като носи шикозен тренчкот.

Докато Мелания слиза от самолета, тя поздравява тълпата, а след това отговаря на въпросите на „пресата“.

С кафяво кожено куфарче в ръка тя се качва в червен Chevrolet Caprice Classic от 80-те години на миналия век и е ескортирана до Белия дом от група полицаи на мотоциклети.

Докато е в колата, Мелания оправя грима си, а след това поздравява тълпата отвън.

Всъщност кадърът с тълпата е взет от архивни кадри на фенове, които поздравяват президента Джон Ф. Кенеди, казва Наталия Горшак, директор на Словенската национална телевизия, пред Univision.

Melania Trump poses as the first female President of the United States in resurfaced Slovenian commercial https://t.co/wLg0F6j5Mg pic.twitter.com/fHDU7cwyqw — Daily Mail US (@DailyMail) January 29, 2025

На фона на рекламата звучи хитът на Elvis Costello & the Attractions от 1978 г., в който има реплики като „She's been a bad girl, she's like a chemical“ и „Though you try to stop it, she's like a narcotic“.

Малко преди да положи клетва, бъдещата президентка Мелания се среща с кабинета си.

След това с огромна усмивка на лицето тя полага клетвата си на място, което е инсценирано като стъпалата на Капитолия на САЩ - но церемонията всъщност се състои в библиотеката на Националния университет на Словения.

Кадрите продължават с Мелания, която е седнала на бюрото си и подписва документи.

