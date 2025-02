Защо изчезна Мелания Тръмп?

П ървата дама Мелания Тръмп има свой уникален начин да прави нещата, докато президентът Доналд Тръмп навлиза във втория си мандат.

През уикенда Мелания присъства на Бала на губернаторите след почти месец отсъствие от публични изяви. За последен път тя бе забелязана заедно с Доналд на 24 януари, когато двамата посетиха райони, засегнати от бедствия в Северна Каролина и Калифорния.

Политически източник коментира пред PEOPLE, че нейното отдръпване от светлината на прожекторите в първите седмици на втория мандат на съпруга ѝ „не бива да изненадва никого, защото това е начинът, по който тя живее“.

„Тя никога няма да бъде традиционна първа дама. Това просто не е в нейния стил“, допълва източникът, подчертавайки, че Мелания има „собствени идеи за това какво иска да прави“. Според него тя е ангажирана с развитието на личните си проекти и напоследък прекарва време в Белия дом именно заради тях.

Един от тези проекти е предстоящият ѝ документален филм за Amazon Prime Video, режисиран от Брет Ратнър, в който тя е изпълнителен продуцент заедно с Фернандо Суличин.

„Мелания бе заета със снимките на документалния си филм, които се проведоха на различни локации, включително Белия дом“, разкрива политически източник от Маями пред PEOPLE.

Въпреки че официална дата на премиерата все още не е обявена, Variety съобщава, че филмът се очаква през втората половина на 2025 г.

Източник допълва, че през последния месец Мелания е пребивавала както в Мар-а-Лаго, така и в Белия дом, но не е прекарвала значително време във Вашингтон в официално качество.

Melania Trump ‘leads her own life’ during Donald’s second presidency: ‘She will never be a traditional first lady’ https://t.co/7nFOsN9duC pic.twitter.com/I3uRmKaWFm