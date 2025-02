Бляскавото завръщане на Мелания Тръмп в Белия дом (СНИМКИ)

П ървата дама на САЩ, Мелания Тръмп, направи впечатляващо завръщане в Белия дом в събота вечер, облечена в елегантен костюм. Облеклото ѝ перфектно съответстваше на официалния стил на президента Доналд Тръмп, който беше избрал традиционен смокинг за вечерята с губернаторите на нацията.

Президентът и първата дама бяха домакини на събитието в Източната зала на Белия дом, където Тръмп отдели специално внимание на съпругата си, като ѝ отдаде почит. „Тя работи усилено, за да се увери, че всичко е много красиво. Тя е много добра в това“, заяви той.

