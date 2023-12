Мадона разкри, че е била в изкуствена кома за 48 часа

М адона разкри, че е била въведена в изкуствена кома за 48 часа докато е била хоспитализирана с бактериална инфекция.

65-годишната певица разказа по време на турнето си в Бруклин, в събота вечерта, за ужасяващия си здравословен проблем през юни, който я накара да бъде приета в интензивно отделение след претърпяна белодробна и бъбречна недостатъчност.

Madonna, 65, reveals she was in an induced coma for 48 hours after lung and kidney failure as she thanks her friends and Kabbalah teacher for 'saving her life' https://t.co/76qFZ2sY9y pic.twitter.com/wCH5fN9fjd — Daily Mail Online (@MailOnline) December 19, 2023

Обръщайки се към тълпата, Мадона отправи личен вик към своята приятелка Шавон, като каза: „Тази вечер тук има някои много важни хора, които бяха с мен в болницата. Има една много важна жена, която ме заведе в болницата."

"Дори не си спомням; Припаднах на пода в банята си и се събудих в интензивното... Бях в изкуствена кома 48 часа. Тя ми спаси живота. Благодаря ви Шавон."

Мадона, която следва кабала от 1996 г. насам, благодари на своя учител по кабала, който бил до нея в болницата, като каза, че негов е бил единственият глас, който е чула, докато е била в кома.

Тя разкри: "Единственият глас, който чух, беше неговият. Чух го да казва: "Стисни ми ръката"'

Мадона продължи като благодари на децата си, че са били до нея в болницата.

Тя продължи: „Когато за първи път дойдох в съзнание и видях моите шест невероятни деца да седят около мен - между другото, трябваше почти да умра, за да събера всичките си деца в една стая."

Madonna, 65, reveals she was in an induced coma for 48 hours https://t.co/GH1Rcig3X0 — #TheGlovemeister #RaisingAwarnessForFibromyalgiaxx (@MartinG8177) December 19, 2023

Мадона роди първото си дете Лурдес от тогавашния си партньор Карлос Леон - актьор и личен треньор през 1996 г.

Тя споделя най-големия си син Роко с бившия си съпруг Гай Ричи, като двамата посрещат Роко през август 2000 г., малко след като се ожениха.

Съвсем наскоро Мадона осинови дъщерите близначки Стела и Естер Чиконе, които се родиха в Малави през август 2012 г., но осиновиха пет години по-късно през 2017 г.

Турнето на Мадона трябваше да започне в средата на юли със северноамериканска част, която ще премине през над 20 града в Съединените щати и Канада.

Този етап обаче трябваше да бъде отложен, след като здравето на Мадона внезапно се влоши, което хвърли ужас в сърцата на феновете ѝ от цял свят.

Тя беше в интензивното отделение няколко дни, след като се зарази с това, което нейният мениджър обяви, че е „сериозна бактериална инфекция“.

Доклад сензационно твърди, че тя е претърпяла остър септичен шок и е била съживена с лекарство, което обикновено се използва за лечение на свръхдози.

Madonna Was in an Induced Coma for 48 Hours While Hospitalized for a Bacterial Infection https://t.co/IHq6qzGCoo — The Hollywood Reporter (@THR) December 18, 2023

В момента тя е в американската част от турнето си и сподели множество снимки зад кулисите преди концерта си във Вашингтон в понеделник.

Мадона разказа на феновете си за болничните си изпитания и докато беше на сцената в Париж, тя каза: „Бях в болницата. Бях в интензивното. Белите ми дробове не работеха, не дишах сама".

Тя продължи: „Бъбреците ми отказаха. Бях заразена с някаква бактерия, за която никой не знаеше и има 40% смъртност."

Мадона си спомня: „Когато се събудих, видях всичките си деца около себе си и си помислих, че това ще ме спаси. Децата ми ще ме спасят."

Madonna Says She Was in an ‘Induced Coma for 48 Hours’ Due to Bacterial Infection https://t.co/FMWR6uAfPj — People (@people) December 19, 2023

Гай Осери, който е неин мениджър от 2005 г. и неин бизнес партньор преди това, се втурнал към леглото ѝ, когато здравето ѝ рязко се влошило.

"Моят мениджър дойде при мен и той плачеше до мен. Прибрах се от болницата две седмици по-късно и никой не знаеше кога ще се оправя. "Той попита „Искаш ли да се върнем на пътя?“ Искаш ли това турне да се случи?"' каза Мадона.