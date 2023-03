Принц Хари се яви в съда по делото за хакване на телефон

П ринц Хари се яви в съда по делото за хакване на телефон, съобщи АП. Херцогът на Съсекс дойде в съда за заключението в 4-тия ден от изслушването пред Върховния съд.

Делото, заведено от принц Хари срещу компанията собственик на "Дейли Мейл", е за навлизане в личния му живот. Присъствието му по време на трите предходни дни е знак за важността на битката, която води принцът срещу британската преса.

Prince Harry has been in court in London for a second day during a surprise UK trip. #PrinceHarry pic.twitter.com/mbRZdKkqKX

В групата от седем души, които съдят "Асошиейтед Нюзпейпърс Ел Ти Ди", са още Елтън Джон, Елизабет Хърли и Сейди Фрост. Според тях компанията е плащала на частни детективи, които са подслушвали домовете и автомобилите им и са записвали телефонните им разговори.

Компанията издател отхвърля обвиненията.

Breaking News #PrinceHarry arrives for the last day of court We Stand with You Harry!! Go Get Them Harry! We love you Harry #PrinceHarry pic.twitter.com/yo0A4BGpmf