Кралско кръщене: Дъщерята на Хари и Меган вече е християнче

М еган Маркъл и принц Хари отпразнуваха кръщенето на дъщеря си принцеса Лилибет Даяна.

Херцогът и херцогинята на Съсекс кръстили своята 21-месечна дъщеря миналия петък на скромна церемония в дома им в Монтесито, Калифорния.

WOW!! Harry and Meghan have some balls here, calling their daughter “PRINCESS” Lilibet when confirming her christening. There are so many things wrong with this, and just goes to show why the title situation for Archie and Lili needed to be dealt with by https://t.co/g6EglGdFUU… https://t.co/Sb4Nh58uwr