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Феноменален пробив: Никола Цолов влезе в топ 10 след инцидент в Австрия

Българският лъв преодоля удар от Дюрксен в първата обиколка и сътвори зрелищен възход, докато Бенет измъкна победата от Монтоя в последен драматичен тур

Стела Христова Стела Христова

27 юни 2026, 16:22
Феноменален пробив: Никола Цолов влезе в топ 10 след инцидент в Австрия
Източник: БТА

И стински трилър с марка Формула 2 се разигра на австрийската писта „Ред Бул Ринг“ в Шпилберг. Под палещите лъчи и изключително високите температури, които поставиха на ръба издръжливостта на пилотите и поведението на гумите „Пирели“, българският състезател Никола Цолов сътвори истински подвиг. Въпреки че стартира от отличната осма позиция с амбиции за подиум, родният пилот бе принуден да премине през истински ад, за да запише феноменално класиране, съобщава Gong.bg.

Никола Цолов отпадна в Маями, но запази лидерството си в шампионата

Надпреварата започна с масов хаос и зловещо меле още на третия завой на първата обиколка. Джошуа Дюрксен предприе изключително агресивна и необмислена маневра, при която удари болида на Никола Цолов. Контактът предизвика верижна реакция зад тях – Оливер Гьоте се завъртя, Дино Беганович претърпя сериозни щети по своя автомобил, а за Емерсон Фитипалди състезанието приключи окончателно. Инцидентът веднага доведе до излизането на кола за сигурност. За щастие Българския лъв демонстрира железни нерви и майсторство, като удържа колата си на трасето и въпреки тежкия удар остана в борбата, макар и на незавидната 12-та позиция.

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След подновяването на състезанието Цолов стартира своята масирана и хладнокръвна акция за завръщане в челото. Движейки се непосредствено зад Колтън Хърта, Никола изчака точния момент и с чиста маневра го изпревари, изкачвайки се до 11-то място. Само няколко минути по-късно подложената на сериозен натиск американска звезда излетя от пистата и отпадна, което задейства виртуална кола за сигурност и вкара българина в челната десетка.

Устремът на родния пилот не спря дотук. Цолов продължи да поддържа страхотно състезателно темпо и вдигна трибуните на крака с една от най-красивите маневри в неделния ден. Българинът атакува решително от външната страна на завой 4 своя съотборник Ноел Леон, надделя в прекия двубой и завоюва деветото място в подреждането, подпечатвайки своя феноменален пробив.

В същото време в челото се водеше безмилостна гладиаторска битка. Себастиан Монтоя успя да поведе колоната, след като атакува агресивно от вътрешната страна на завой 4 и отне лидерството от Бенет. Зад тях Габриеле Мини, Рафаел Камара и Алекс Дън правеха зрелищни размени на позициите.

Голямата драма обаче бе запазена за последната обиколка. Лидерът Монтоя направи всичко възможно да задържи първата позиция, но закъсня твърде много на спирачките на завой 4. Кошмарната грешка отвори отличен шанс за Бенет, който направи перфектно кръстосване на траекториите на излизането от завоя и открадна победата под носа му, оставяйки колумбиеца на второто място, а Рафаел Вилагомес допълни подиума.

Автор: Стела Христова
Редактор: Стела Христова
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