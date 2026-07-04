България

Илия Лазаров е новият председател на СДС

Лазаров беше досегашен главен секретар на партията

4 юли 2026, 15:42
Илия Лазаров е новият председател на СДС
Източник: БТА

Е вродепутатът Илия Лазаров беше избран за председател на Съюза на демократичните сили (СДС) по време днешната Национална отчетно-изборна конференция, съобщиха от СДС. Лазаров беше досегашен главен секретар на партията.

За заместник-председатели конференцията избра досегашния председател Румен Христов, председателя на СДС-София и общински съветник Антон Койчев, кмета на Карлово Емил Кабаиванов и председателя на СДС-Варна Янко Станев. За главен секретар беше избрана Миглена Горанова.

В началото на форума Румен Христов връчи членски книжки на млади хора, пожелали да станат част от синята партия.

Националната конференция прие политическа декларация, в която пише, че "Съюзът на демократичните сили, първата демократична общност в България след края на комунизма, поставила страната на пътя към пълноправното членство в НАТО и Европейския съюз, извършила смяната на системата от комунизъм към пазарна икономика, приела като ценностна основа на обществото свободата във всичките ѝ измерения, определя като най-важна политическа задача спечелването на президентските избори от демократичната общност".

Няма демократична общност, в която СДС не участва, пише в декларацията. Няма шанс за спечелването на президентските избори без съвместните усилия на всички политически сили в тази общност, включително ГЕРБ и СДС. Другото би било просто участие заради самото участие и победа за левицата. И това ще бъде поредното предателство към хората, които неотменно подкрепят и гласуват за ценностите на демокрацията, е посочено в декларацията.

Президентските избори са исторически шанс пред българската демократична общност да се обединим и да отвърнем на доверието на избирателите си със зрели политически действия, които да доведат до победа. Призоваваме и ще работим всички демократични партии да издигнем обща кандидатура за президент и вицепрезидент на България, допълниха от СДС.

В сряда доскорошният председател на СДС Румен Христов заяви във Фейсбук, че е време да даде път на нов председател, който да поеме отговорност за развитието на СДС.

Източник: БТА/Лидия Йорданова    
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