България

След зрелищната акция: Прокуратурата повдигна обвинения на шефа на ВиК-Бургас

Очаква се в понеделник прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“

Надежда Неменски Надежда Неменски

4 юли 2026, 14:31
След зрелищната акция: Прокуратурата повдигна обвинения на шефа на ВиК-Бургас
Източник: Thinkstock/Guliver

П рокуратурата е привлякла като обвиняеми изпълнителния директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и още един служител на дружеството, съобщава NOVA.

Според обвинението Мирчев е разследван за умишлена безстопанственост, а вторият обвиняем – за съучастие под формата на помагачество. Двамата са задържани за срок до 72 часа. Очаква се в понеделник прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.

Тогава вероятно ще станат ясни и повече подробности около операцията на ГДБОП във ВиК – Бургас, проведена преди два дни. Разследването продължава.

Припомняме, че преди дни беше извършен зрелищния арест и на ръководителя на подразделението в Несебър. Свилен Станчев беше задържан при специализирана операция на 26 юни, заедно с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВиК. Вторият задържан е без повдигнато обвинение, тъй като нямало достатъчно събрани доказателства срещу него.

Според разследването със сумата от около 8000 евро инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече бил срещнал отказ по официален път. Станчев и другият задържан бяха заловени в автомобил, собственост на ВиК, с белязаните пари в него. 

А на 1 юли в ефира на NOVA хотелиер и собственик на фирма, която до миналата година е работила с ВиК, се оплакаха, че са били изнудвани за пари.

Впоследствие на 3 юли служители на ГДБОП проведоха акция в централата на ВиК - Бургас, свързана с разследване за предполагаема фиктивна дейност по обществена поръчка на стойност 1,5 млн. лева. По време на операцията бяха задържани над 10 души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев, заместник-директорът Пламена Жечева и ръководители на регионални офиси. Антимафиотите иззеха голямо количество документи и извършиха проверки в кабинетите на ръководството.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник:  Nova.bg    
ВиК Бургас Цветан Мирчев Разследване Обвинения ГДБОП Корупция Безстопанственост Бургас Подкуп Изнудване
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