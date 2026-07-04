След зрелищната акция: Прокуратурата повдигна обвинения на шефа на ВиК-Бургас

П рокуратурата е привлякла като обвиняеми изпълнителния директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и още един служител на дружеството, съобщава NOVA.

Според обвинението Мирчев е разследван за умишлена безстопанственост, а вторият обвиняем – за съучастие под формата на помагачество. Двамата са задържани за срок до 72 часа. Очаква се в понеделник прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.

Тогава вероятно ще станат ясни и повече подробности около операцията на ГДБОП във ВиК – Бургас, проведена преди два дни. Разследването продължава.

Припомняме, че преди дни беше извършен зрелищния арест и на ръководителя на подразделението в Несебър. Свилен Станчев беше задържан при специализирана операция на 26 юни, заедно с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВиК. Вторият задържан е без повдигнато обвинение, тъй като нямало достатъчно събрани доказателства срещу него.

Според разследването със сумата от около 8000 евро инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече бил срещнал отказ по официален път. Станчев и другият задържан бяха заловени в автомобил, собственост на ВиК, с белязаните пари в него.

А на 1 юли в ефира на NOVA хотелиер и собственик на фирма, която до миналата година е работила с ВиК, се оплакаха, че са били изнудвани за пари.

Впоследствие на 3 юли служители на ГДБОП проведоха акция в централата на ВиК - Бургас, свързана с разследване за предполагаема фиктивна дейност по обществена поръчка на стойност 1,5 млн. лева. По време на операцията бяха задържани над 10 души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев, заместник-директорът Пламена Жечева и ръководители на регионални офиси. Антимафиотите иззеха голямо количество документи и извършиха проверки в кабинетите на ръководството.