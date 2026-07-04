Бягство под конвой: Скритата яхта на Путин за 100 млн. паунда напусна Европа

С уперяхта на стойност 100 милиона паунда (около 117 млн. евро), за която се смята, че е собственост на Владимир Путин, избяга от Европа, за да избегне атаки с украински дронове.

82-метровата яхта „Graceful“ плава по крайбрежието на Норвегия с курс към северното руско пристанище Мурманск, където трябва да пристигне през следващите дни, според данни от морското разузнаване и сателитни изображения, анализирани от The Telegraph.

Тя плава под ескорта на два руски военни кораба и под будното око на НАТО. Яхтата е заснета да плава с мрежи против дронове, покриващи палубата ѝ.

Плавателният съд е следван от тежко въоръжен руски разрушител от клас I – „Североморск“, както и от 7500-тонен руски спасителен и патрулен кораб „Воевода“, в поредната демонстрация на нарастващата параноя на Путин. Конвоят се наблюдава от НАТО, докато патрулни кораби на германските и датските военноморски сили са следвали съдовете по време на плаването им през Балтийско море, според висш източник от НАТО.

Според документите на американското правителство Путин е предприемал множество пътувания на борда на яхтата, включително плаване в Черно море през 2021 г. с Александър Лукашенко, президентът на Беларус. Корабът е оборудван с басейни със солена и сладка вода, хеликоптерна площадка, фитнес зала и защитени правителствени комуникационни системи.

Той беше преместен от корабостроителницата Blohm & Voss в Хамбург, Германия, в руския анклав Калининград 17 дни преди нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Четири месеца по-късно САЩ определиха яхтата като блокирана собственост под санкции, което принуди плавателния съд да се преименува на „Косатка“.

Яхтата се укриваше до миналата седмица, когато се появи отново за първи път от четири години. Нейната автоматична идентификационна система излъчи пътуването ѝ през Датския пролив, преди да изгасне при навлизането в Северно море в понеделник.

Придружаващият кораб „Войвода“ продължи да излъчва местоположението си, докато се насочваше на север покрай норвежкия бряг. Смята се, че курсът на конвоя преминава покрай северния град Тромсьо преди крайното акостиране в Мурманск.

Джон Форман, отбранителен аташе на Великобритания в Москва до 2022 г., каза: „Те не искат да поемат никакви рискове. Преместват я по-далеч от украинците, след като те разтърсиха Кронщад“.

Само преди седмица украински дронове с голям обсег поразиха стратегическата руска военноморска база Кронщад на остров Котлин, на около 12 мили (19 километра) източно от Санкт Петербург. Атаката във Финландския залив удари един от малкото модерни военни кораби на Москва, RFS „Бойкий“, в ясна демонстрация на уязвимостта на руския флот далеч от бойните линии в Украйна.

Сателитни изображения, анализирани от The Telegraph, разкриват необичайно празна военноморска база в Кронщад след украинските атаки. Изображения от юни миналата година показват поне девет кораба повече, акостирали в пристанището, в сравнение с изображенията на базата от сряда.

През ноември подобна атака порази фрегатите от клас „Гепард“ на Кремъл – „Татарстан“ и „Дагестан“, заедно с редица малки ракетни кораби, докато плаваха в Каспийско море, на почти 1000 мили от Украйна. С осъзнаването, че руската противовъздушна отбрана не е в състояние да предотврати последните удари, Путин премества ценните си активи извън Балтийско море и обратно у дома на безопасно място.

Ема Солсбъри, военноморски експерт и сътрудник в прегледа на стратегическата отбрана, каза, че присъствието на придружаващите военни кораби показва, че Путин преминава към „прекомерна защита“, тъй като „не е склонен да рискува яхтата да бъде пресрещната“ от кораби на НАТО.

„Това ми говори, че Кремъл сега е по-загрижен за прилагането на мерките. Путин не иска PR кошмара яхтата му да бъде прихваната от нас или потопена от украинците“, каза тя.

Руският президент стана по-уплашен за сигурността си през последните месеци. В сряда той увеличи броя на служителите на Федералната служба за охрана, натоварени със защитата на него и семейството му, на 812 души.

На персонала, работещ в непосредствена близост до Путин, е забранено да използва свързани с интернет устройства, като мобилни телефони, докато в домовете на готвачи, бодигардове и фотографи са инсталирани системи за наблюдение. Освен резиденциите му в Москва, неговата пищна резиденция на езерото Валдай вече има общо 27 кули, оборудвани със зенитни системи „Панцир“.

През последните години Путин все повече предпочита уединеното убежище във Валдай. Смята се, че там живее неговата тайна дългогодишна партньорка Алина Кабаева, бивша олимпийска гимнастичка, и техните двама синове.

Движението на яхтата му идва след първото самостоятелно задържане от Обединеното кралство на санкциониран руски кораб, „Смиртос“, три месеца след обещанието на сър Киър Стармър да предприеме строги мерки срещу незаконния флот на Кремъл.

Във времето между думите на Стармър през март и изземването миналия месец, повече от 200 танкера от сенчестия флот, обвинени в зареждане на войната на Москва в Украйна, са плавали през водите на Обединеното кралство, често ескортирани от руски военни кораби на 30 мили (48 километра) от британското крайбрежие.

След спирането на „Смиртос“, най-малко 19 санкционирани кораба от сенчестия флот са преминали през водите на Обединеното кралство, според данни, предоставени от Starboard Maritime Intelligence.

„Graceful“ е втората луксозна яхта, свързана с Путин, която намира убежище далеч от Европа. Миналия месец „Виктория“, 71-метров луксозен кораб, избяга от руския Краснодарски край в Черно море и се насочи към турската ваканционна дестинация Бодрум.

Морските документи показват, че собственикът на „Виктория“ е корпорация, водеща до Генадий Тимченко, широко известен съратник и приятел на руския президент. Разследване на независимата руска медия „Досие център“ обаче разкри, че корабът е бил използван от членове на най-близкия кръг на Путин.

Потърсено е за коментар Морското командване на НАТО.