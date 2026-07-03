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3 юли: Един бунт, който взриви империята и върна свободата на 1500 българи

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

3 юли 2026, 06:33
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И сторията обича да си играе с мащабите. Понякога най-гръмките сътресения в големите империи не започват в бляскавите зали на столиците, а в прашните провинциални гарнизони, където напрежението отдавна е достигнало точката на кипене.

Точно това се случва на 3 юли 1908 година в малкото македонско градче Ресен. На тази дата един местен офицер повежда шепа хора към планината, без да подозира, че неговата лична крачка встрани от устава ще взриви вековния затвор на Османската империя, ще промени съдбата на Балканите и ще донесе неочаквана свобода на хиляди българи.

Искрата от Ресен и гласът на промяната

В началото на XX в. Османската империя, наричана от дипломатите „болния човек на Европа“, се намира в агония. В Македония цари хаос – четите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) водят постоянна партизанска война срещу султанската власт, а по петите им вървят турски потери.

Но в самите недра на османската армия расте ново поколение офицери. Образовани в Европа, уморени от корупцията и деспотизма на султан Абдул Хамид II, те се наричат „младотурци“ и мечтаят за конституция, равенство и спасение на загиващата държава.

На 3 юли 1908 г. в Ресен всичко се пречупва. Ахмед Ниязи бей, майор от местния гарнизон и управител на града, решава, че времето за тайни заговори е изтекло. Вместо да изпълни поредната заповед за преследване на комити, той събира оръжейната каса, взема със себе си около двеста войници и неколцина цивилни и излиза в планината.

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Това не е просто дезертьорство, това е открит бунт срещу абсолютната власт на падишаха. Ниязи бей изпраща манифест, с който настоява за възстановяване на потъпканата конституция от 1876 г. Младотурската революция официално е започнала, а нейното родно място е Македония.

Пролетта на народите: Когато враговете се прегърнаха

Ефектът от действията на Ниязи бей в Ресен е лавинообразен. Само за дни към бунта се присъединява Енвер бей в Битоля, а Скопие и Солун бързо падат под контрола на революционерите. Султанът в Истанбул, изправен пред угрозата армията му да марширува срещу собствения му дворец, капитулира. На 23 юли конституцията е възстановена.

Това, което последва по мегданите на Македония, изглежда като сцена от сън, която никой съвременник не е вярвал, че ще види. Обявено е „Хюриет“ – Свобода. Прокламира се пълно равенство между всички народности в империята: турци, българи, гърци, албанци и сърби вече трябва да бъдат равни граждани.

Лидерите на ВМОРО, начело с Яне Сандански и Христо Чернопеев, слизат от планините. В Солун и Битоля се разиграват невероятни сцени – доскорошни заклети врагове, български комити и турски офицери, се прегръщат по улиците. Всички вярват, че е дошъл краят на кървавите борби и че Македония най-накрая ще намери мир в лоното на една нова, демократична държава.

Свобода зад решетките: Голямата амнистия

Най-щастливият и дълбок отзвук от събитията, започнали в Ресен, се усеща в мрачните каземати на османските затвори. В духа на новото всеобщо братство, младотурското правителство обявява мащабна политическа амнистия. В рамките на броени дни тежките железни порти на затворите в Диарбекир, Подрум кале, Солун и Скопие се разтварят.

Над 1500 българи – политически затворници, крещяли под османските камшици, заточеници, прекарали години в безводните пустини на Анадола заради участие в Илинденско-Преображенското въстание или подпомагане на четите, получават обратно живота си.

Те се завръщат по родните си места в Македония и Тракия като живи мъченици. По гарите и площадите ги посрещат тълпи от разплакани майки, невести и деца, които отдавна са ги отписали от живите. Тази амнистия е може би най-чистият, хуманен и реален плод на онези бурни юлски дни.

Изгубените илюзии на Хюриета

С погледа на времето знаем, че романтиката на Младотурската революция трае кратко. Много скоро идеалите за равенство отстъпват пред суровия национализъм на новите управници, които започват политика на насилствена османизация. Само четири години по-късно оръжията на Балканите ще заговорят отново в Първата балканска война.

Но нищо не може да заличи величието на онзи 3 юли 1908 година. Бунтът в Ресен доказа, че волята за промяна е заразна, а цената на свободата си заслужава да бъде платена. За 1500 български семейства този ден остава свещен – денят, в който веригите се скъсаха и бащите се завърнаха у дома.

  • Как Тракия реши съдбата на Римската империя

Някои битки променят граници, други сменят владетели, но има и такива, които пренаписват хода на цялата човешка цивилизация. Точно такъв е сблъсъкът, разиграл се на 3 юли 324 година край Адрианопол (днешен Одрин), само на крачка от съвременната българска граница.

На този ден двама мъже, изправили милионна империя един срещу друг, решават съдбата на античния свят. Константин I, останал в историята като Велики, нанася съкрушително поражение на своя съвладетел и зет Лициний. Този триумф не просто слага край на кървавите граждански войни, но и отваря вратата за раждането на Новия Рим – Константинопол, и окончателното утвърждаване на християнството.

Двама императори, един престол

В началото на IV в. Римската империя е твърде голяма, за да бъде управлявана от един човек. Години по-рано император Диоклециан е създал системата на тетрархията – управление на четирима, разделящи си властта и отбраната на огромните граници.

Но амбицията не търпи подялба. След поредица от интриги и войни, на политическия небосклон остават само двама титани: Константин, който владее Запада, и Лициний, чиято власт се простира над богатия Изток, включително Тракия и Египет.

Въпреки че двамата са сключили крехък мир и Лициний дори се жени за сестрата на Константин, Констанция, конфликтът е неизбежен. Това не е просто борба за лична власт, а сблъсък на две напълно различни визии за бъдещето. Константин все по-открито залага на новата, бързо развиваща се християнска вяра, виждайки в нея обединяващата сила на утрешния ден.

Лициний, напротив, остава верен на старите римски богове и започва гонения срещу християните в своите територии, подозирайки ги (напълно основателно) в симпатии към неговия съперник. Към 324 година Тракия се превръща в буферната зона, където напрежението достига своя апогей.

Кървавият сблъсък край стените на Адрианопол

През пролетта на 324 г. двете армии се насочват към сърцето на Балканите. Лициний разполага огромния си лагер край Адрианопол – стратегически кръстопът, който контролира пътищата към Босфора. Войските му наброяват над 150 000 души, укрепени зад река Марица (тогава Хеброс). Константин пристига от Солун с малко по-малобройна, но изключително дисциплинирана и мотивирана армия от ветерани, водена под знака на лабарума – военния щандар с Христовия монограм.

В продължение на няколко дни двете армии се наблюдават през реката. На 3 юли Константин решава да приложи измама. Той заповядва на малка група войници да започнат да строят мост на едно от стесненията на Марица, за да отвлекат вниманието на врага. Докато хората на Лициний наблюдават строежа, самият Константин с отряд от 5000 конни стрелци тайно пресича реката на друго, по-дълбоко и гористо място.

Изненадващата флангова атака на Константиновата кавалерия предизвиква паника в редиците на Лициний. Основната армия на Константин веднага форсира реката и удря укрепения лагер. Битката е свирепа и безмилостна – съвременните източници говорят за над 34 000 загинали от страната на Лициний. Виждайки, че всичко е загубено, източната армия започва да се предава, а самият Лициний, под прикритието на падащия мрак, успява да избяга на изток към Византион (бъдещия Константинопол).

Пътят към Новия свят и вечното наследство

Победата на 3 юли 324 г. е повратната точка, която пречупва съпротивата на Лициний. Въпреки че той ще направи последен опит за съпротива по море и при Хрисополис, съдбата му е решена в Тракия. Няколко месеца по-късно Лициний капитулира окончателно и е екзекутиран, а Константин Велики остава едноличен, абсолютен господар на целия Римски свят.

Последиците от този юлски ден отекват и до днес. Веднага след победата, впечатлен от стратегическото положение на Босфора, Константин взема съдбоносното решение да премести столицата на империята на изток. На мястото на древния Византион, където Лициний търси спасение, израства бляскавият Константинопол, който ще бъде сърцето на християнската цивилизация през следващото хилядолетие.

Още събития на 3 юли:

  • 1895 г. – Бившият министър-председател на България Стефан Стамболов е съсечен в центъра на София и 3 дни по-късно умира от раните си.
  • 1940 г. – Втора световна война: Започва Операция Катапулт, в която британската флота, идваща от Гибралтар, напада Френската атлантическа флота, разположена в Мерс ел-Кебир.

Родени:

  • 1883 г. – роден е Франц Кафка, чешки и австрийски писател
  • 1933 г. – роден е Александър Фол, български историк
  • 1962 г. – роден е Том Круз, американски актьор
  • 1968 г. – роден е Елин Рахнев, български писател
  • 1971 г. – роден е Джулиан Асанж, австралийски програмист и журналист, основател на Wikileaks

Починали:

  • 1642 г. – умира Мария Медичи, кралица на Франция
  • 1918 г. – умира Мехмед V, султан на Османската империя
  • 1971 г. – умира Джим Морисън, американски певец (The Doors)
  • 2025 г. – Диого Жота, португалски футболист
Автор: Надежда Неменски
Младотурска революция Османска империя Ресен Константин Велики Римска империя Битката при Адрианопол 3 юли Македония Хюриет Стефан Стамболов
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