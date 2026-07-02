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Отказан самолетен полет роди звездата на САЩ: Невероятната съдба на Фоларин Балогун

Единствено заради правилата на авиокомпания, нападателят се ражда в Ню Йорк, за да поведе Щатите на Мондиал 2026

Александър Костадинов Александър Костадинов

2 юли 2026, 11:53
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Невероятната житейска история на нападателя на американския национален отбор Фоларин Балогун е поредното доказателство, че понякога съдбата има забележително чувство за хумор. Един отказан от авиокомпания полет се оказва решаващият фактор той да се роди в САЩ, а години по-късно да поведе атаката на тима на Световното първенство.

През 2001 г. родителите на Балогун, които по това време живеят в Лондон, решават да си подарят ваканция в Ню Йорк. Майка му, която е от нигерийски произход, е бременна в седмия месец, когато идва време семейството да се прибере обратно към британската столица. Плановете им обаче са осуетени. Поради напредналата бременност и от съображения за сигурност, авиокомпанията отказва да я допусне на борда на самолета. Така, по волята на съдбата и правилата на търговската авиация, мястото на раждане на Фоларин се оказва Бруклин, Ню Йорк.

Първия месец от живота си той прекарва именно зад океана, а този наглед случаен факт по-късно му отваря вратите към националния отбор на Съединените щати. Когато настъпва моментът да избере за коя страна да се състезава, тогавашният млад талант от академията на „Арсенал“ е изправен пред избор между три държави. Той има право да представлява САЩ по месторождение, Англия – където израства и играе за всички младежки формации до 21 години, и Нигерия – заради произхода на своите родители.

Въпреки че извървява целия път в английските национални гарнитури, Балогун решава да последва инстинкта на майка си, която е убедена, че съдбата вече е изиграла своята роля с инцидента на летището. 25 години по-късно изборът му изглежда напълно оправдан. Нападателят вече има на сметката си 8 гола в 25 мача за САЩ и е ключова фигура в състава на домакините на Мундиала.

Автор: Александър Костадинов
Редактор: Александър Костадинов
Фоларин Балогун Национален отбор на САЩ Футбол Световно първенство Съдба Арсенал Избор на национален отбор САЩ Англия Нигерия
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