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Обявиха кое е най-полезното кафе и то не е това, което пием

Дълго време кафето се е смятало просто за начин да се заредите с енергия, но напитката всъщност може да има някои ползи

Надежда Неменски Надежда Неменски

4 юли 2026, 11:16
Обявиха кое е най-полезното кафе и то не е това, което пием
Източник: iStock/GettyImages

Д ълго време кафето се е смятало просто за начин да се заредите с енергия, но напитката всъщност може да има някои ползи.

Ето най-добрите начини да приготвите напитката за максимални ползи за тялото.

Как да пиете кафе, за да си осигурите полза

Кофеинът е стимулант, така че не бива да превишавате 1-2 чаши кафе на ден . За бременни жени безопасната граница е 200 мг кофеин на ден. Ако пиете кафе следобед, напитката ще наруши съня ви.

„Имам си правило – пия кафе до 15:00 ч. След това мога да пия безкофеиново кафе или чай“, казва диетолог. Важно е да избягвате кофеина и продукти, съдържащи кофеин, 8-10 часа преди лягане, за да избегнете нарушаване на циркадните ритми на съня.

Кафето с мляко трябва да се пие 30 минути след хранене. Ако е обикновено кафе, тогава може да се пие по всяко време след хранене. То няма да повиши глюкозата и инсулина.

Ако приемате желязо, калций или магнезий, трябва да правите почивка между кафетата от 2-4 часа. Това е така, защото напитката пречи на усвояването на хранителните вещества.

Самото кафе почти не съдържа калории, но ситуацията се променя драстично, когато се добавят мляко, захар и сиропи. Сиропите имат най-голямо въздействие. Те почти винаги съдържат захар и дори 1-2 лъжички могат да добавят още 50-150 ккал към напитката. Ако има няколко сиропа или те са по-гъсти (карамелен, шоколадов, ванилов), калорийното съдържание е още по-високо.

Кое кафе е най-здравословно?

Според експертите, идеалният вариант би било обикновеното черно кафе. „Дори любителите на кафе имат поговорка: „просто обичам черното кафе“. То трябва да се уважава в най-чистата му форма“, казват диетолозите.

Това включва американо, еспресо, филтърно кафе и алтернативни методи за приготвяне. Струва си да изберете висококачествени кафени зърна, например Арабика.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
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