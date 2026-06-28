Никола Цолов триумфира в Австрия

Н икола Цолов постигна третата си победа в основно състезание и четвърта изобщо от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира по категоричен начин в Австрия!

Българинът направи феноменален старт на състезанието и въпреки грешка на механиците си в бокса, постигна категорична победа с почти 4 секунди преднина пред основния си съперник на върха в класирането при пилотите – Габриеле Мини, който остана втори, а на подиума се качи и Оливър Гьоте.

На пистата край Шпилберг българският пилот стартира великолепно и още на старт-финалната права изпревари Габриеле Мини, а до края на първата обиколка успя да се справи и със съотборника си Ноел Леон ,и поведе колоната, пред която излезе кола за сигурност заради инцидент със Себастиан Монтоя и Рафаел Виягомес.

В 9-ата обиколка Никола Цолов влезе в бокса, където механиците се забавиха, но все пак българинът излезе точно преди Алекс Дън и Ноел Леон, който също стана жертва на бавна смяна на гумите от механиците на Кампос. Боксът на Габриеле Мини бе по-чист и той излезе пред Никола Цолов, който обаче го настигна и го изпревари, като в битката се намеси и Дън.

В 13-ата обиколка Алекс Дън успя да изпревари Никола Цолов в трети завой, като нашият пилот бе притиснат и от Мини, но се защити.

Постепенно Цолов притисна Дън, който започна да греши и в началото на 25-ата обиколка българинът изпревари пилота на Родин и излезе 8-и, но с условието, че пилотите пред него не са влизали в бокса.

Дън продължи с грешките и бе изпреварен от Мини, а пилотите на Инвикта – Рафа Камара и Дюрксен, го притиснаха.

Постепенно пилотите пред Никола Цолов започнаха да влизат в бокса и той поведе колоната, с Мини зад себе си, а Дън задържаше Камара и Дюрксен зад себе си.

В 36-ата обиколка Цолов вече дръпна на над 2 секунди пред Мини, а по-назад Гьоте се придвижи до третото място, а Камара изпревари Дън, който продължи с пропадането.

В останалите четири обиколки Цолов продължи да увеличава преднината си, за да може да запише една изключително убедителна победа и да отправи послание към конкурентите си във Формула 2.