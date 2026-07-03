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Милиардерът Jay-Z изненада с появата си на мач между Кот д'Ивоар и Еквадор на Мондиал 2026

Jay-Z изненада спортния свят, като изгледа мача Кот д'Ивоар – Еквадор във Филаделфия. Милиардерът и носител на 24 награди „Грами“ има силно влияние във футбола чрез агенцията си Roc Nation Sports, която менажира звезди като Винисиус и Де Бройне

Александър Костадинов Александър Костадинов

3 юли 2026, 10:04
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Хип-хоп милиардерът и предприемач Jay-Z изненада спортния свят с избора си на двубой от Световното първенство по футбол. Той бе забелязан на трибуните на стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“ във Филаделфия, за да изгледа срещата между националните отбори на Кот д'Ивоар и Еквадор.

Jay-Z има сериозно влияние във футболния бизнес чрез своята спортна агенция Roc Nation Sports. Компанията управлява кариерите на някои от най-големите световни звезди, сред които Винисиус Жуниор, Кевин Де Бройне, Габриел Мартинели и Рийс Джеймс. Агенцията има глобални партньорства с елитни клубове като „Челси“ и работи като стратегически съветник на Националната футболна лига (НФЛ) на САЩ. Портфолиото на компанията включва над 100 топ атлети по целия свят, съчетавайки спортния мениджмънт с маркетинг, мода и съвременна музикална култура. В миналото рапърът притежаваше и акции в тима от НБА „Бруклин Нетс“.

Jay-Z е сред най-успешните хип-хоп изпълнители и бизнесмени в историята с над 50 милиона копия на албуми, продадени в глобален мащаб. Носител е на 24 награди „Грами“ и заема 88-о място в класацията на списание Rolling Stone за най-великите артисти на всички времена. От 2008 г. той е женен за R'n'B иконата Бионсе, като двамата имат три деца — дъщеря, родена през 2012 г., и близнаци.

Автор: Александър Костадинов
Джей Зи Футбол Roc Nation Sports Хип-хоп Бизнес Спортен мениджмънт Световно първенство Бионсе Предприемач Винисиус Жуниор
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