България

Питон на детска площадка в Стара Загора: Как се озова там?

Около 1:00 часа на дежурния телефон на община Стара Загора е постъпило съобщение за змия, забелязана в района на детска площадка

Надежда Неменски Надежда Неменски

4 юли 2026, 13:31
Питон на детска площадка в Стара Загора: Как се озова там?
Източник: iStock/GettyImages

Н еобичаен сигнал в Стара Загора вдигна на крак общинските служби през изминалата нощ.

Около 1:00 часа на дежурния телефон на общината е постъпило съобщение за змия, забелязана в района на детска площадка, съобщава NOVA.

По първоначална информация влечугото е било описано като жълт смок, но на място Данко Стоев установил, че всъщност става въпрос за питон. Змията е била безопасно уловена и прибрана.

По-късно със Стоев се е свързал собственикът на влечугото, който по това време е бил извън града

За случая е уведомена Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), която ще извърши проверка дали собственикът притежава необходимите документи за отглеждането на питона. Очаква се разследване как животното е попаднало в района на детската площадка.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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