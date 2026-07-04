Нови правила: Нотр Дам ограничава достъпа за екскурзоводи

К атедралата „Нотр Дам“, която отвори врати напълно за туристи преди около година след опустошителния пожар през 2019 г., сега реши значително да ограничи достъпа за една категория посетители, тъй като потокът от хора, желаещи да посетят емблематичната забележителност, стана толкова огромен, че започна да създава проблеми.

Според местния туристически портал Paris Select Book, считано от 1 юли 2026 г., условията за професионални екскурзоводски обиколки са се променили – те вече трябва да отговарят на специфични изисквания:

• задължително предварително резервиране за конкретни часови интервали чрез специализираната служба на катедралата;

• екскурзоводът трябва да притежава професионален лиценз, който ще бъде проверен при резервация и влизане в катедралата;

• провеждане на обиколка с аудиогид, предоставен от катедралата – използването на външни устройства не е разрешено.

По този начин се очаква броят на обиколките от частни екскурзоводи на трети страни, които не са пряко свързани с катедралата, да намалее рязко.

„Нотр Дам“ очаква, че този подход не само ще помогне за управлението на потока от посетители, но и ще повиши професионализма на екскурзоводите, като елиминира тези, които са по-малко квалифицирани. Освен това, използвайки слушалки по време на обиколки, другите посетители ще могат да се насладят на акустиката на катедралата и да се потопят в размисли без излишен шум. Достъпът до катедралата остава напълно отворен и безплатен за всички.