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Черната серия приключва: 4 зодии се отървават от лошия късмет

Може и да не го осъзнавате, но вашият шанс за щастие вече е тук. Новолунието на 14 юли ще отбележи едно изключително важно астрологично събитие за месеца, символизиращо края на една глава от живота и началото на друга

Надежда Неменски Надежда Неменски

4 юли 2026, 14:23
Черната серия приключва: 4 зодии се отървават от лошия късмет
Източник: iStock/GettyImages

М оже и да не го осъзнавате, но вашият шанс за щастие вече е тук. Новолунието на 14 юли ще отбележи едно изключително важно астрологично събитие за месеца, символизиращо края на една глава от живота и началото на друга.

Ето защо дните, водещи до него, се смятат за идеалното време да се освободите от миналото, да разрешите недовършените въпроси и да направите място за положителна промяна.

Има четири зодиакални знака, които най-накрая биха могли да оставят поредицата си от лош късмет зад гърба си.

Защо трябва да направите промени преди новолунието

В астрологията дните преди новолуние се разглеждат като време за пречистване. Това е идеалният период да сложите край на нещата, които ви изтощават от дълго време:

  • Недовършени дела
  • Токсични навици
  • Стари обиди

Новият лунен цикъл представлява обновяване, така че колкото по-малко емоционален и личен „багаж“ носите със себе си след 14 юли, толкова по-лесно ще ви бъде да продължите напред.

Вярва се, че преди новолунието трябва да се отървете от излишните вещи, да уредите финансовите си дела, да изплатите дълговете си, да подредите дома си и да запишете основните си цели за следващите месеци. Смята се, че по този начин се отваря пространство за нови възможности.

Вижте кои зодии ще бъдат изоставени от лошия късмет в нашата галерия.

Ето кои зодии имат специален шанс за ново начало
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Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
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