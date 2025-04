Голямата четворка се завръща: Кой ще изиграе „Бийтълс“ в новия биографичен сериал?

Sony Pictures и режисьорът Сам Мендес официално обявиха актьорите на сериала за легендарната група "Бийтълс".

Актьорският състав на сериала включва Харис Дикинсън, Пол Мескал, Бари Кеоган и Джоузеф Куин.

Пол Мескал ще играе Пол Маккартни, Джоузеф Куин ще играе Джордж Харисън, Бари Киоган ще играе Ринго Стар, а Харис Дикинсън ще играе Джон Ленън.

И четиримата излязоха на сцената на CinemaCon в края на представянето и едновременно прочетоха текста на песента "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", след което се поклониха синхронно в стила на "Бийтълс".

Според Мендес Ротман описва проектите като „първото си незабравимо театрално изживяване“.

Между другото, Сам се опитваше да създаде филм за легендарните музиканти дълго време, но в крайна сметка осъзна, че историята „е твърде голяма за един филм“ и сериалът не е подходящ за такава история.

Студиото планира да пусне четири серии за "Бийтълс", всяка от които ще се фокусира върху различен член на групата, през април 2028 г.

