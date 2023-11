AI помогна на "Бийтълс" да пуснат последната си песен

"Бийтълс" се завръщат на музикалната сцена с нова песен. Това е възможно благодарение на развитието на изкуствения интелект (AI), който е помогнал на Пол Макартни и Ринго Стар да направят творбата, съобщава The Verge.

Това е първата "нова" песен на "Бийтълс" от 1995 г. насам, като е съвсем официална. Тя се казва Now and Then ("Сега и тогава"), като вече е качена в профилите на групата в стрийминг платформите.

Макартни и Стар са записали нова музика, а гласът на Джон Ленън е пресъздаден чрез помощта на изкуствен интелект. За целта двамата са използвали стар запис на гласа на Ленън, който е даден на умен алгоритъм да го опознае и "отдели" от другите инструменти.

През 90-те Стар, Макартни и Джордж Харисън също пуснаха "нови" песни за юбилейните албуми на групата. Тогава те използва демо записи на Ленън, които добавиха към нова музика.

Работата по Now and Then продължава много време. Използваният запис на Ленън е много стар и оригиналната лента е трудна за работа. Тогава не е имало и технологии за отделяне на всеки инструмент и глас в собствен канал, затова извличането на гласа на Ленън е предизвикателство и отнема много време.

Проектът е възстановен с нова сила с навлизането на изкуствения интелект. "Отне ни близо четвърт век да чакаме за правилния момент да се опитаме отново да направим Now and Then", казва Макартни.

Режисьорът Питър Джаксън и екипът му са направили технология, която изучава всяка песен и може да отдели на отделни трасета всеки инструмент и глас. "Сега вече можахме да миксираме Now and Then и да направим качествена песен", допълва Макартни. Той е записал басите, а Стар - барабаните. Продуцентът Жил Мартин е направил аранжимента. "Бяха нужни само няколко секунди обработка на стария запис от технологията и чухме гласа на Джон в кристално качество", казва Макартни.

Макартни и Стар казват, че това е наистина последната песен на "Бийтълс". Тя е направена с одобрението на семейството на Ленън.

