Излиза ново непубликувано видео на Let It Be на Бийтълс

К ласическото парче на Бийтълс - Let it Be от последния им студиен албум през 1970 година ще се сдобие с чисто нов видеоклип, почти 55 години по-късно.

Видеото, чиято премиера ще е на 10.05.24 съдържа кадри, които не са включени в документалната поредица "Get Back" и пренася зрителите първо на репетициите, после в студиото и накрая на покрива на Apple Corps в Лондон през януари 1969 г.

Именно тогава към легендарната група в състав сър Пол Маккартни, Ринго Стар и покойните Джон Ленън и Джордж Харисън, се присъединява композиторът Били Престън, с когото те пишат и записват албума "Let It Be", отличен с наградата "Грами", и се представят на живо за последен заедно.

Apple Corps се обръща към Park Road Post Production на Джаксън, за да "се потопи в щателна реставрация на филма от оригиналния 16-милиметров негатив" и използва същата технология, използвана в поредицата "Get Back". Линдзи-Хог коментира: "Let It Be" беше готов през октомври/ноември 1969 г., но излезе едва през април 1970 г. Един месец преди издаването му групата официално се разпада".

Статуите на The Beatles в Ливърпул Източник: Getty Images

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase