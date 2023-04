Откриха най-ранния запис на концерт на "Бийтълс", направен от ученик преди преди 60 години

Най-ранният известен запис на концерт на живо на "Бийтълс" във Великобритания бе открит от радио Би Би Си 60 години, след като е направен, съобщи сайтът на британската медия.

Едночасовият запис е направен от 15-годишния Джон Блумфийлд от пансиона Стоу в Бъкингамшър на 4 април 1963 г., когато групата изнася концерт в залата на училището.

"Бийтълс" пеят пред младежите по инициатива на ученика Дейвид Мурс, който пише на мениджъра им Брайън Епстийн. Семейството на Мурс притежава доста предприятия в района на Ливърпул и вероятно затова мениджърът се съгласява "Бийтълс" да се качат на сцената на училището срещу хонорар от сто британски лири.

Блумфийлд пък бил запален по техниката юноша, който нямал търпение да изпробва качествата на новия си магнетофон. Блумфийлд, който днес е над 70-годишен, разкрива, че притежава записа пред журналист на британското обществено радио, който посещава Стоу по повод 60-ата годишнина от концерта на "Бийтълс" там, предаде БТА.

Музикантите от легендарната британска група свирят и пеят пред почти изцяло мъжка публика в училището. Те изпълняват част от клубния си репертоар от кавъри на R&B парчета и свои песни от началото на съвместното партньорство на Джон Ленън и Пол Маккартни от дебютния им албум "Please Please Me", излязъл на пазара две седмици по-рано, на 22 март 1963 г.

Концертът в Стоу започва с изпълнение на "I Saw Her Standing There", следвано от "Too Much Monkey Business" на Чък Бери.