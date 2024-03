Новооткрит фосил на гигантска костенурка е кръстен на герой на Стивън Кинг

М еждународен екип от изследователи откри една от най-големите познати сладководни костенурки в света - неизвестен досега изчезнал вид от епохата на късния плеистоцен, предаде ДПА.

Изследователите, ръководени от Габриел Ферейра от германския университет в Тюбинген, намират екземпляр отпреди 40 000 до 9 000 години и го описват като нов вид в статия, публикувана в „Байолъджи летърс“ (Biology Letters).

Вкаменената костенурка Peltocephalus maturin, кръстена на гигантска морска костенурка от романите на автора на бестселъри Стивън Кинг, има черупка с дължина около 1,8 м и е една от най-големите известни сладководни костенурки в света.

