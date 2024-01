Открит е фосилът на най-голямата морска гъба в света, датираща от преди 315 млн. години

Н ов вид вкаменена морска гъба, датираща от стотици милиони години, е открита в скали край западния бряг на Ирландия, съобщава ДПА.

Гъбата на 315 млн. години, наречена Cyathophycus balori, е висока около 50 см и е най-голямата такава, намирана досега в света.

Тя е открита в скалните формации, които изграждат Скалите на Мохер в графство Клеър, и датира от времето, когато регионът е бил разположен близо до екватора.

Когато е била жива, гъбата с форма на ваза е имала кръгъл отвор в горната част, заобиколен от пръстен от структури, наподобяващи на мигли - подобно на гъбата Венерина цветарска кошничка (Euplectella aspergillum), която се среща в Тихия океан.

Новият вид е кръстен на митологичния ирландски гигант Балор, за чието око се твърди, че е убивало всеки, когото погледне.

Гъбата е открита от геолога д-р Еймън Дойл, който работи в глобалния геопарк на ЮНЕСКО Burren and Cliffs of Moher.

Той каза: „Това е изключително ярък пример за вид вкаменена гъба, която досега е била известна само от много по-стари скали в други части на света. Това е първата регистрация на този вид фосилна гъба в Ирландия, а отличната ѝ запазеност е изключително необичайна“.

Гъбите са живи организми с много просто устройство на тялото, те нямат нервна или кръвоносна система, но са многобройни и представляват важна част от нашето биоразнообразие днес.

Те филтрират големи обеми вода за микроскопичните организми, с които се хранят.

Д-р Дойл каза: „Първоначално гъбата е била изградена от мрежов скелет от миниатюрни ръбести шипчета от силициев диоксид, които са били свързани с тънка органична мембрана. Когато умират, тези силициеви гъби обикновено се разпадат бързо и често като вкаменелости се запазват само разпръснати остатъци от скелета, така че бях щастлив да намеря тези до голяма степен непокътнати екземпляри“.

In Ireland*

Highly unusual' 315-million-year-old fossil discovered near Cliff of Moher

The sponge dates back to when what is now Co Clare was located near the Equator.



A 315-MILLION year-old fossil has been found near the Cliffs of Moher in what scientists call an “exceptional”… pic.twitter.com/qxRobX0pxL