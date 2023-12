Мистериозни отпечатъци са с 60 милиона години по-стари от първите птици

Д ревна орнитологична мистерия е предмет на нова статия, която разглежда фосилни следи, направени от неизвестни древни животни, датиращи от късния триас. Те ясно приличат птичи, което не звучи твърде странно, докато не вземете предвид факта, че на възраст от 210 милиона години някои от тях предхождат най-старите известни птичи кости с цели 60 милиона години.

Ако следите не са оставени от птици, кой тогава се е разхождал на птичи крака? Объркването се подхранва и от мътната поява на птиците, за които все още имаме много какво да учим, тъй като макар да знаем, че са еволюирали от динозаврите, кога точно и от кой вид са въпроси на които нямаме отговорите.

Мистериозни следи като тези могат да се използват за изследване на анатомията и поведението на изчезналото животно благодарение на една изящна област в науката, наречена ихнология, която се занимава с изследване на вкаменени следи, пътеки и дупки. Находките са очарователни, но могат да бъдат мимолетни, както се оказа в неотдавнашния случай, при който следи от птици на 120 милиона години - сега най-старите в Австралия, били отмити само няколко години след откриването им.

Animals with bird-like feet roamed planet 200 million years ago, say scientists#Analysis of ancient footprints, which experts were calling Trisauropodiscus, suggest these creatures were likely to have been three-toed. It is unclear who made the track marks, but experts speculate… pic.twitter.com/aXIyaRadzr