Любопитно

Гергана, Давид и Любослав се сбогуваха с приключението “Игри на волята”

Първото си ексклузивно интервю те дадоха в подкаста “След игрите”

19 септември 2025, 22:27
От църквата до Холивуд: Възходът и падението на Джими Кимъл

От църквата до Холивуд: Възходът и падението на Джими Кимъл
Камала Харис разкри защо не избра Пийт Бутиджидж за вицепрезидент

Камала Харис разкри защо не избра Пийт Бутиджидж за вицепрезидент
Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога

Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога
Кейт и Уилям с рядък жест на нежност зад кулисите на банкета с Тръмп

Кейт и Уилям с рядък жест на нежност зад кулисите на банкета с Тръмп
Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в “Игри на волята”

Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в “Игри на волята”
От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони

От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони
Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване
Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Т рима воини от две различни племена се сбогуваха с Арената на “Игри на волята” тази вечер. Инфлуенсърката Гергана Христева не успя да преодолее конкуренцията по време на елиминационната битка, а бедстващите Победители загубиха двама от своите. Физиотерапевтът Любослав напусна по медицински причини, а състезателят по билярд Давид се превърна в първия елиминиран участник след Съвета на изгнаниците.

Източник: NOVA

В съревнованието между номинираните Гергана първоначално натрупа преднина, но след това изпита поредица от трудности и обърквания по трасето, които доведоха до загуба. Ексцентричната Наталия от Феномените се справи впечатляващо с всички елементи, грабвайки второто място и награда от 50 златни гроша. Победителката Теодора пък си тръгна от Арената със 100 златни гроша.

Източник: NOVA

В края на деня за първа среща край огъня се събраха обитателите на най-суровата територия в състезанието - Блатото. След единодушно гласуване останалият на косъм от победата за влизане във Войната на племената Давид бе отлъчен от племето на Червените завинаги.

Източник: NOVA

Новият епизод на официалния подкаст на предаването - “След игрите”, посреща четиримата елиминирани участници тази седмица – Гергана, Вера, Любослав и Давид, с множество любопитни и предизвикателни въпроси. Какво още им е подготвила водещата Ваня Запрянова, може да видите в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре най-екстремното риалити в телевизионния ефир продължава с кастинг битка, в която три Амазонки ще се борят за място в голямата игра.

Гледайте следващия епизод на “Игри на волята” в събота, 20 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята риалити предаване елиминация племена състезание Гергана Христева Давид Арена Блатото NOVA
Последвайте ни

По темата

256 души са с хранително отравяне след сватба край Сливен

256 души са с хранително отравяне след сватба край Сливен

Естония задейства член 4 на НАТО

Естония задейства член 4 на НАТО

Внимание, шофьори! Силно задимяване на пътя между Паничери и Старосел

Внимание, шофьори! Силно задимяване на пътя между Паничери и Старосел

Реципрочна мярка: Беларус изгони дипломат след обвинения в шпионаж

Реципрочна мярка: Беларус изгони дипломат след обвинения в шпионаж

КНСБ: Храните поскъпват с до 70% над борсовите цени

КНСБ: Храните поскъпват с до 70% над борсовите цени

pariteni.bg
Важни документи, които всяко куче трябва да има

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо винаги, когато спорим, аз трябва да съм този, който се извинява? – Защото си женен, миличък. Това е част от договора!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски: Украйна ще засили оръжейното си производство

Зеленски: Украйна ще засили оръжейното си производство

България Преди 18 минути

Зеленски отбеляза, че е обсъдил средствата за оръжейно производство в Украйна, включително с международните партньори

Хонконг евакуира 6000 души заради бомба от Втората световна война

Хонконг евакуира 6000 души заради бомба от Втората световна война

Свят Преди 40 минути

Полицията съобщи, че бомбата е с дължина приблизително 1,5 метра и е тежала около 450 килограма

НАТО и ЕС реагираха остро на руските самолети, нарушили въздушното пространство на Естония

НАТО и ЕС реагираха остро на руските самолети, нарушили въздушното пространство на Естония

Свят Преди 2 часа

Кая Калас определи инцидента като "изключително опасна провокация"

"Дружба" - 2 без парно почти 3 месеца: Терзиев нареди външен одит в "Топлофикация София"

"Дружба" - 2 без парно почти 3 месеца: Терзиев нареди външен одит в "Топлофикация София"

България Преди 3 часа

Според кмета хиляди семейства са изправени пред абсурд – да останат без парно и топла вода в разгара на зимата

Антинобел за проучвания на гущери, ядящи пица, чесън в кърмата и растежа на ноктите

Антинобел за проучвания на гущери, ядящи пица, чесън в кърмата и растежа на ноктите

Любопитно Преди 3 часа

Пародийните призове, които се раздават за 35-и път, са посветени на изследвания, които „карат хората да се смеят и после да мислят“

Иво Димчев с награда от Столична община

Иво Димчев с награда от Столична община

Любопитно Преди 4 часа

Международно признатият артист беше награден за спектакъла МЕТЧ, който създава в Ню Йорк през 2024 година

Мъж, жена и момче са открити простреляни в кола край Сливница

Мъж, жена и момче са открити простреляни в кола край Сливница

България Преди 4 часа

От МВР проверяват случая

Наводнения и свлачища блокираха пътища в Калифорния

Наводнения и свлачища блокираха пътища в Калифорния

Свят Преди 4 часа

Проливен дъжд е довел до калните свлачища

Жесток побой над таксиметров шофьор в Русе

Жесток побой над таксиметров шофьор в Русе

България Преди 4 часа

Той е настанен в Университетска болница „Медика“ с фрактури

<p>Путин &quot;ни води за носа&quot;:&nbsp;Руски самолети нарушиха въздушното пространство на Естония</p>

Руски военни самолети нарушиха въздушното пространство на Естония

България Преди 5 часа

Министърът на отбраната на Естония определи инцидента като "безпрецедентно брутален"

,

CNN: Съмнения в НАТО за руските дронове, навлезли в Полша

Свят Преди 5 часа

Украйна и Полша публично заявиха, че руското нахлуване с дронове е било умишлено

Треньор по плуване блудствал с деца по време на тренировка, задържаха го

Треньор по плуване блудствал с деца по време на тренировка, задържаха го

България Преди 5 часа

До момента има данни за пострадали две или три малолетни деца

<p>Франция: Русия драстично засилва враждебните дейности в Космоса</p>

Френски генерал: Русия драстично засилва враждебните дейности в Космоса

България Преди 5 часа

Конфликтът в Украйна показа, че "Космосът вече е пълноценно оперативно поле"

<p>Високопоставен лидер на &quot;Ислямска държава&quot; е убит в Сирия</p>

Ирак: Високопоставен лидер на "Ислямска държава" е убит в Сирия

Свят Преди 5 часа

Представители на американските власти предупреждават, че ИД се надява да възстанови позициите си в Сирия след свалянето на Башар ал Асад

Задържаха сина на убитата жена пред блок във Варна

Задържаха сина на убитата жена пред блок във Варна

България Преди 5 часа

Мотивите за извършването на убийството са в процес на изясняване

<p>Министър Вълчев с разяснения за НВО по математика след 7. клас</p>

Важно за седмокласниците! НВО по математика няма да се превърне в комбиниран изпит

България Преди 6 часа

Министърът припомни, че промените в изпита са заложени още през 2020 г.

Всичко от днес

От мрежата

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
1

Предстои слънчева серия почивни дни

sinoptik.bg
1

Децата у нас пият недостатъчно вода

sinoptik.bg

Ако имаш кръст на двете длани, ето какво значи това

Edna.bg

Поредната шокираща раздяла в Холивуд: Моника Белучи и Тим Бъртън

Edna.bg

Пирошоу от феновете на Левски

Gong.bg

Анализ на отменената дузпа на двубоя между Левски и Лудогорец

Gong.bg

Тръмп посреща Ердоган в Белия дом

Nova.bg

Ще се напълнят ли язовирите? Синоптик с добра и лоша новина за есента

Nova.bg