„През очите на дълголетието“ в „Темата на NOVA”

Е дин от 15 хиляди – толкова са столетниците у нас по последни данни. А българите, надхвърлили 90 години, са повече от 43 хиляди. Как живеят те? И какви послания носят? Тази събота в „Темата на NOVA” журналистът Анна Карадакова и операторите Георги Георгиев и Петър Симеонов разказват историите на хора, преживели по около век от спомени – за войни, лишения, победи и любов.

Те са сред нас – в магазина, в градския транспорт, седнали кротко на пейка пред дома ни или в парка. И търсят някой, пред чиито очи историите им отново да оживеят. Тъгуват по героите от избелелите си снимки и писма, но и продължават да мечтаят – през очите на дълголетието. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Кристиян Димов.

