Много странен скандал разтърси Олимпийските игри

Има и други опити за подобряване на представянето чрез манипулации на костюмите

6 февруари 2026, 15:21
Много странен скандал разтърси Олимпийските игри
Източник: iStock

С транен скандал, предизвикан от спекулации за уголемяване на пениси и приставки за тях, свързан със ски скоковете, разтърси Олимпиадата в Италия, предава Би Би Си.

Миналия месец германският "Билд" писа, че състезатели по ски скокове си инжектирали хиалуронова киселина, за да увеличат повърхността на костюмите си преди измерване.

Сега Световната антидопингова агенция обяви, че може да разследва, ако се появят доказателства, че мъжете инжектират пенисите си в опит да подобрят спортните си постижения.

Замръзнал пенис – кошмарът на скиора

Може да изглежда абсурдно, но според Международната федерация по ски и сноуборд, подобна измама наистина би могла да удължи полета им във въздуха.

"Всеки допълнителен сантиметър от костюма е от значение. Ако вашият костюм има 5% по-голяма повърхност, летите по-далеч", коментира директорът на мъжкото състезание по ски скокове на Олимпиадата в Италия Сандро Пертиле.

На пресконференция за Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, генералният директор на Световната антидопингова агенция Оливие Нигли заяви:

"Не съм запознат с подробностите за ски скоковете и как това би могло да подобри представянето. Ако нещо излезе наяве, ще да го проучими да ще видим дали е свързано с допинг. Не разглеждаме други средства за подобряване на представянето."

Темата за допинга на олимпийските игри е илюстрирана с карикатури

Директорът по комуникациите на Международната федерация по ски и сноуборд Бруно Саси каза пред Би Би Сиt: „Никога не е имало никакви индикации, камо ли доказателства, че някой състезател някога е използвал инжекция с хиалуронова киселина, за да се опита да получи конкурентно предимство."

Преди началото на всеки сезон, ски скачачите се измерват с помощта на 3D скенери за тяло, при които те трябва да носят само "еластично, прилепнало бельо".

Правилата гласят, че техните костюми трябва да имат толеранс само 2-4 см, а като част от процеса на измерване се измерва и височината на чатала им, към която се добавят 3 см. 

Хиалуронова киселина, инжектирана в пениса, може да действа до 18 месеца, посочва Би Би Си.

Има и други опити за подобряване на представянето чрез манипулации на костюмите.

През август на норвежките олимпийски медалисти Мариус Линдвик и Йохан Андре Форфанг бяха наложени тримесечни наказания за участие в манипулирането на костюми по време на състезанието на Световното първенство по ски в Тронхайм, Норвегия, през март.

Въпреки че по-късно се оказа, че самите спортисти не са били наясно с манипулацията, Международната федерация обяви, че техният отбор се е "опитал да измами системата", като е поставил подсилени нишки в района на слабините им в костюмите. И двамата спортисти ще се състезават на Олимпийските игри. Състезанието по ски скокове за мъже започва в понеделник.

Старши треньорът на Норвегия Магнус Бревиг и техникът по костюмите Адриан Ливелтен обаче бяха наказани за 18 месеца.

Източник: BBC    
Олимпиада скандал
