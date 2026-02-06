Колко всъщност "отличен" беше телефонният разговор между Тръмп и Си Дзинпин?

П резидентът на Съединените щати Доналд Тръмп определи телефонния си разговор в сряда с ключовия си търговски съперник, президента на Китай Си Дзинпин, като "отличен", след като двамата са обсъдили широк кръг от въпроси.

Но докато Тръмп, който се надява да убеди Китай допълнително да изолира Иран, заяви след разговора, че Пекин е обещал да увеличи обемите соя, които купува от САЩ, Си изглежда е бил по-загрижен да предупреди Вашингтон да стои настрана от Тайван.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп описа разговора като "отличен" и заяви, че двете страни са в приятелски отношения. В действителност обаче връзките между двете държави са нестабилни и миналата година Тръмп разпали ожесточена търговска война с Пекин.

"Отношенията с Китай и личните ми отношения с президента Си са изключително добри и и двамата осъзнаваме колко е важно да ги запазим такива", написа Тръмп в публикацията си в сряда.

Смята се, че двамата лидери са обсъдили и планирано посещение на американския президент в Пекин по-късно тази година, каза Тръмп, като добави, че "очаква с нетърпение" визитата.

Китай реагира много по-сдържано на разговора, като държавните медии съобщиха, че двете страни са обсъдили възможности за срещи през идната година. Не бе споменато посещение на Тръмп в Пекин, нито покупка на соя.

Според китайската държавна агенция Синхуа Си е казал на Тръмп, че е готов "да работи с вас, за да насочим огромния кораб на китайско-американските отношения стабилно напред през ветрове и бури и да постигнем още големи и добри неща".

Макар разговорът да показва желание за запазване на диалога, той не прикрива конкуриращите се интереси на двете страни, каза анализаторът Манодж Кевалрамани от базирания в Индия институт "Такшашила" пред Al Jazeera .

"В това мълчаливо се съдържа разбирането, че отношенията вероятно ще останат трудни заради основната стратегическа конкуренция между тях", добави той.

Пекин ще бъде домакин на срещата на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) през ноември. Междувременно САЩ ще приемат срещата на върха на Г-20 през декември.

Двамата лидери за последно проведоха телефонен разговор през ноември, когато обсъдиха редица теми, включително търговията, на фона на митническата война на САЩ. Непоследователната търговска политика на Тръмп доведе до спад на китайския износ към САЩ, но същевременно увеличи износа на Пекин към други държави миналата година.

Ето какво знаем за последния телефонен разговор и какво означава той за отношенията между САЩ и Китай:

Какво беше обсъдено за Тайван?

И двете страни потвърдиха, че са били обсъдени няколко теми, но китайското правителство заяви, че "най-важният въпрос" е бил Тайван.

Китай отдавна заявява намеренията си да се "обедини" с демократичния остров, който смята за част от собствената си територия, и не е изключвал използването на сила.

Исторически САЩ са съюзник на Тайван. Предишни администрации поддържаха политика на "стратегическа двусмисленост", която не заявява ясно дали Вашингтон би се намесил да защити Тайпе при китайска атака, оставяйки Пекин в неведение.

За разлика от предишни правителства обаче, Тръмп не поставя подкрепата за Тайван сред приоритетите си и се фокусира повече върху сключването на сделки.

Националната стратегия за отбрана на САЩ за 2026 г., публикувана миналия месец, не споменава Тайван, въпреки че по-ранни версии отбелязваха "провокативните" действия на Китай във водите около острова. Наскоро Пекин проведе военни учения около главния остров на Тайван в края на декември миналата година.

През декември САЩ обявиха мащабен пакет за продажба на оръжие на Тайван за над 10 милиарда долара, включително ракети със среден обсег, дронове и гаубици, което предизвика гнева на Китай.

Си е казал на Тръмп да подхожда "предпазливо" към всякакви оръжейни продажби за Тайван, съобщиха китайските държавни медии.

Китайският лидер е предупредил, че Тайван е част от "територията на Китай" и че страната "трябва да защити своя суверенитет и териториална цялост", според Синхуа.

"Китай никога няма да позволи Тайван да бъде отделен", цитира Си държавната телевизия CGTN.

Убеди ли Тръмп Китай да купува повече американски стоки?

Китай и САЩ са двете най-големи икономики в света и важни търговски партньори. В същото време САЩ внасят повече от Китай, отколкото изнасят, като търговският дефицит достигна около 300 милиарда долара до 2024 г. Именно този дисбаланс Тръмп се опита да промени, като наложи мита от 145 процента върху Китай миналата година.

Основният износ на САЩ за Китай е соята. След разговора със Си в сряда Тръмп заяви, че са обсъждали покупки на американски петрол, увеличени доставки на соя и доставки на самолетни двигатели. Това обаче не е потвърдено конкретно от Китай.

Китай вече е показал известна готовност да отстъпва по такива искания. Държавните компании Sinograin и COFCO са купили около 12 милиона тона американска соя от октомври насам, плащайки близо 100 милиона долара повече, отколкото биха платили за бразилска.

"Има ли пазарна логика Китай да купува много повече американска соя точно когато бразилската реколта излиза на пазара? Не", каза пред Reuters директорът на Trivium China Ивън Роджърс Пей. "Но може ли това да изглади пътя за още по-продуктивно и доходоносно държавно посещение на Тръмп през април? Възможно е."

Миналогодишната търговска война доведе до ескалация на митата и от двете страни. Американските тарифи достигнаха 145 процента, а ответните китайски - 125 процента. След преговори и среща на Тръмп и Си в Южна Корея през октомври САЩ ги намалиха до 47,5 процента, а Китай - до 31,9 процента.

"Пекин е особено доволен от начина, по който се справи с търговската война със САЩ, която според китайските анализатори се е развила в полза на Китай", каза Патриша Ким от института "Брукингс".

"От тяхна гледна точка очевидното желание на Тръмп да постигне сделка, комбинирано с очакванията за множество срещи на високо равнище през годината, е дало на Китай време и стратегическо пространство за дишане спрямо най-яростните импулси във Вашингтон", добави тя.

Trump just had an "excellent" telephone conversation with Xi.

Look at the way he describes the call, the sycophantic language, almost pleading the Chinese president to pick up more American soybeans.

No mention of the fact that China is the largest buyer of Russian energy, leave… pic.twitter.com/5GzvNBA9zA — Sreemoy Talukdar (@sreemoytalukdar) February 4, 2026

Какви други противоречия има между Тръмп и Си?

Иран

Тръмп заяви, че двамата са обсъдили "ситуацията в Иран".

Напрежението между Вашингтон и Техеран е високо заради смъртоносните репресии срещу масовите антиправителствени протести между декември и началото на януари.

Тръмп също каза, че обмисля военни действия срещу Иран, които според анализатори могат да доведат до смяна на властта. От края на януари САЩ струпват сили в Арабско море, пораждайки опасения за потенциална интервенция.

САЩ настояват Иран да се откаже от ядрената си програма и обогатяването на уран, дори за цивилни цели. Техеран отказва, заявявайки, че няма намерение да произвежда ядрени оръжия. Очаква се разговори между двете страни да се проведат в Оман.

Китай е най-големият търговски партньор на Иран и купува по-голямата част от иранския петрол. Не е ясно дали Тръмп е поискал от Си да спре тези покупки.

Русия

Лидерите са обсъдили и войната на Русия в Украйна.

Китай е силен съюзник на Русия и най-големият купувач на нейния петрол. Пекин не е осъдил инвазията от февруари 2022 г.

САЩ се опитват да постигнат постоянно прекратяване на огъня, като в Абу Даби се водят разговори между руски и украински представители с посредничеството на Вашингтон.

Пекин не показва признаци да ограничава търговията си с Москва или Техеран.

"Китайските представители представят икономическите си отношения като въпрос на суверенитет и принцип и настояват, че ще търгуват с партньори по свой избор", каза Ким.

Критични минерали

Критичните минерали са постоянен източник на напрежение. Те включват редкоземни елементи, необходими за смартфони, електромобили и бойни самолети.

Китай доминира в добива и преработката им, но САЩ се опитват да разбият този контрол. Миналата година Пекин затегна износа на редкоземни метали по време на търговската война, което засегна американските индустрии.

След примирие през октомври Китай спря част от ограниченията, но доминацията му остава ключов лост.

В понеделник Тръмп обяви нов резерв за критични минерали на стойност 12 милиарда долара - "Project Vault".

В сряда вицепрезидентът Джей Ди Ванс предложи търговски блок за критични минерали със страни като Южна Корея, Индия, Япония, Германия, Австралия и ДР Конго.