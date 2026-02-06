Свят

Колко всъщност "отличен" беше телефонният разговор между Тръмп и Си Дзинпин?

Тръмп възхвалява "изключително добрите" си лични отношения с китайския лидер, но Си реагира много по-сдържано

6 февруари 2026, 15:27
Колко всъщност "отличен" беше телефонният разговор между Тръмп и Си Дзинпин?
Източник: gettyimages

П резидентът на Съединените щати Доналд Тръмп определи телефонния си разговор в сряда с ключовия си търговски съперник, президента на Китай Си Дзинпин, като "отличен", след като двамата са обсъдили широк кръг от въпроси.

Но докато Тръмп, който се надява да убеди Китай допълнително да изолира Иран, заяви след разговора, че Пекин е обещал да увеличи обемите соя, които купува от САЩ, Си изглежда е бил по-загрижен да предупреди Вашингтон да стои настрана от Тайван.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп описа разговора като "отличен" и заяви, че двете страни са в приятелски отношения. В действителност обаче връзките между двете държави са нестабилни и миналата година Тръмп разпали ожесточена търговска война с Пекин.

"Отношенията с Китай и личните ми отношения с президента Си са изключително добри и и двамата осъзнаваме колко е важно да ги запазим такива", написа Тръмп в публикацията си в сряда.

Смята се, че двамата лидери са обсъдили и планирано посещение на американския президент в Пекин по-късно тази година, каза Тръмп, като добави, че "очаква с нетърпение" визитата.

Китай реагира много по-сдържано на разговора, като държавните медии съобщиха, че двете страни са обсъдили възможности за срещи през идната година. Не бе споменато посещение на Тръмп в Пекин, нито покупка на соя.

Според китайската държавна агенция Синхуа Си е казал на Тръмп, че е готов "да работи с вас, за да насочим огромния кораб на китайско-американските отношения стабилно напред през ветрове и бури и да постигнем още големи и добри неща".

Макар разговорът да показва желание за запазване на диалога, той не прикрива конкуриращите се интереси на двете страни, каза анализаторът Манодж Кевалрамани от базирания в Индия институт "Такшашила" пред Al Jazeera.

"В това мълчаливо се съдържа разбирането, че отношенията вероятно ще останат трудни заради основната стратегическа конкуренция между тях", добави той.

Пекин ще бъде домакин на срещата на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) през ноември. Междувременно САЩ ще приемат срещата на върха на Г-20 през декември.

Двамата лидери за последно проведоха телефонен разговор през ноември, когато обсъдиха редица теми, включително търговията, на фона на митническата война на САЩ. Непоследователната търговска политика на Тръмп доведе до спад на китайския износ към САЩ, но същевременно увеличи износа на Пекин към други държави миналата година.

Тръмп се обади на Си, САЩ и Китай май се разбраха

Ето какво знаем за последния телефонен разговор и какво означава той за отношенията между САЩ и Китай:

  • Какво беше обсъдено за Тайван?

И двете страни потвърдиха, че са били обсъдени няколко теми, но китайското правителство заяви, че "най-важният въпрос" е бил Тайван.

Китай отдавна заявява намеренията си да се "обедини" с демократичния остров, който смята за част от собствената си територия, и не е изключвал използването на сила.

Исторически САЩ са съюзник на Тайван. Предишни администрации поддържаха политика на "стратегическа двусмисленост", която не заявява ясно дали Вашингтон би се намесил да защити Тайпе при китайска атака, оставяйки Пекин в неведение.

За разлика от предишни правителства обаче, Тръмп не поставя подкрепата за Тайван сред приоритетите си и се фокусира повече върху сключването на сделки.

Националната стратегия за отбрана на САЩ за 2026 г., публикувана миналия месец, не споменава Тайван, въпреки че по-ранни версии отбелязваха "провокативните" действия на Китай във водите около острова. Наскоро Пекин проведе военни учения около главния остров на Тайван в края на декември миналата година.

През декември САЩ обявиха мащабен пакет за продажба на оръжие на Тайван за над 10 милиарда долара, включително ракети със среден обсег, дронове и гаубици, което предизвика гнева на Китай.

Си е казал на Тръмп да подхожда "предпазливо" към всякакви оръжейни продажби за Тайван, съобщиха китайските държавни медии.

Китайският лидер е предупредил, че Тайван е част от "територията на Китай" и че страната "трябва да защити своя суверенитет и териториална цялост", според Синхуа.

"Китай никога няма да позволи Тайван да бъде отделен", цитира Си държавната телевизия CGTN.

  • Убеди ли Тръмп Китай да купува повече американски стоки?

Китай и САЩ са двете най-големи икономики в света и важни търговски партньори. В същото време САЩ внасят повече от Китай, отколкото изнасят, като търговският дефицит достигна около 300 милиарда долара до 2024 г. Именно този дисбаланс Тръмп се опита да промени, като наложи мита от 145 процента върху Китай миналата година.

Основният износ на САЩ за Китай е соята. След разговора със Си в сряда Тръмп заяви, че са обсъждали покупки на американски петрол, увеличени доставки на соя и доставки на самолетни двигатели. Това обаче не е потвърдено конкретно от Китай.

Китай вече е показал известна готовност да отстъпва по такива искания. Държавните компании Sinograin и COFCO са купили около 12 милиона тона американска соя от октомври насам, плащайки близо 100 милиона долара повече, отколкото биха платили за бразилска.

"Има ли пазарна логика Китай да купува много повече американска соя точно когато бразилската реколта излиза на пазара? Не", каза пред Reuters директорът на Trivium China Ивън Роджърс Пей. "Но може ли това да изглади пътя за още по-продуктивно и доходоносно държавно посещение на Тръмп през април? Възможно е."

Миналогодишната търговска война доведе до ескалация на митата и от двете страни. Американските тарифи достигнаха 145 процента, а ответните китайски - 125 процента. След преговори и среща на Тръмп и Си в Южна Корея през октомври САЩ ги намалиха до 47,5 процента, а Китай - до 31,9 процента.

"Пекин е особено доволен от начина, по който се справи с търговската война със САЩ, която според китайските анализатори се е развила в полза на Китай", каза Патриша Ким от института "Брукингс".

"От тяхна гледна точка очевидното желание на Тръмп да постигне сделка, комбинирано с очакванията за множество срещи на високо равнище през годината, е дало на Китай време и стратегическо пространство за дишане спрямо най-яростните импулси във Вашингтон", добави тя.

  • Какви други противоречия има между Тръмп и Си?
  1. Иран

Тръмп заяви, че двамата са обсъдили "ситуацията в Иран".

Напрежението между Вашингтон и Техеран е високо заради смъртоносните репресии срещу масовите антиправителствени протести между декември и началото на януари.

Тръмп също каза, че обмисля военни действия срещу Иран, които според анализатори могат да доведат до смяна на властта. От края на януари САЩ струпват сили в Арабско море, пораждайки опасения за потенциална интервенция.

САЩ настояват Иран да се откаже от ядрената си програма и обогатяването на уран, дори за цивилни цели. Техеран отказва, заявявайки, че няма намерение да произвежда ядрени оръжия. Очаква се разговори между двете страни да се проведат в Оман.

Китай е най-големият търговски партньор на Иран и купува по-голямата част от иранския петрол. Не е ясно дали Тръмп е поискал от Си да спре тези покупки.

  1. Русия

Лидерите са обсъдили и войната на Русия в Украйна.

Китай е силен съюзник на Русия и най-големият купувач на нейния петрол. Пекин не е осъдил инвазията от февруари 2022 г.

САЩ се опитват да постигнат постоянно прекратяване на огъня, като в Абу Даби се водят разговори между руски и украински представители с посредничеството на Вашингтон.

Пекин не показва признаци да ограничава търговията си с Москва или Техеран.

"Китайските представители представят икономическите си отношения като въпрос на суверенитет и принцип и настояват, че ще търгуват с партньори по свой избор", каза Ким.

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в напрегнат телефонен разговор

  • Критични минерали

Критичните минерали са постоянен източник на напрежение. Те включват редкоземни елементи, необходими за смартфони, електромобили и бойни самолети.

Китай доминира в добива и преработката им, но САЩ се опитват да разбият този контрол. Миналата година Пекин затегна износа на редкоземни метали по време на търговската война, което засегна американските индустрии.

След примирие през октомври Китай спря част от ограниченията, но доминацията му остава ключов лост.

В понеделник Тръмп обяви нов резерв за критични минерали на стойност 12 милиарда долара - "Project Vault".

В сряда вицепрезидентът Джей Ди Ванс предложи търговски блок за критични минерали със страни като Южна Корея, Индия, Япония, Германия, Австралия и ДР Конго.

Източник: Al Jazeera    
САЩ и Китай Доналд Тръмп Си Дзинпин Тайван Търговска война Телефонен разговор Иран Русия Соя Критични минерали
Последвайте ни

По темата

Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер

Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер

Полицията провери къща, свързана с Ивайло Калушев

Полицията провери къща, свързана с Ивайло Калушев

Много странен скандал разтърси Олимпийските игри

Много странен скандал разтърси Олимпийските игри

Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки

Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
След провала с колите, Faraday се насочи към роботите

След провала с колите, Faraday се насочи към роботите

carmarket.bg
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Ексклузивно

Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 9 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Ексклузивно

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 8 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 8 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Ексклузивно

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Омбудсманът алармира за буферни паркинги в София

Омбудсманът алармира за буферни паркинги в София

България Преди 29 минути

Последиците от взетото решение ще засегне значителен брой граждани и ще доведе до увеличаване на трафика в столицата

Мъж е обвинен, че е планирал убийство на служител на Тръмп заради "Проект 2025"

Мъж е обвинен, че е планирал убийство на служител на Тръмп заради "Проект 2025"

Свят Преди 29 минути

Демарко е бил задържан на 16 януари от полицията на окръг Арлингтън и е изправен пред множество щатски обвинения

„През очите на дълголетието“ в „Темата на NOVA”

„През очите на дълголетието“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>&quot;Не всичко, което блести, е злато&quot;: Тази година олимпийските медали струват повече от всякога</p>

Зимни олимпийски медали 2026: Най-скъпите отличия в историята заради рекордни цени на злато и сребро

Свят Преди 2 часа

Златните медали достигат стойност от около 2 300 долара, сребърните - почти 1 400 долара, докато организаторите използват рециклирани метали за изработката им

Земетресение разлюля Североизточна Турция

Земетресение разлюля Североизточна Турция

Свят Преди 2 часа

За момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети

От туид до златни копчета: Колко MAGA е гардеробът ви

От туид до златни копчета: Колко MAGA е гардеробът ви

Любопитно Преди 2 часа

<p>ЕС иска радикални промени в TikTok, ето какви</p>

ЕС нареди на TikTok да промени пристрастяващия си дизайн - заплашват го глоби до 6% от приходите

Свят Преди 2 часа

Европейската комисия изисква промени във функциите на приложението като безкрайно скролване и автоматично възпроизвеждане, за да защити психичното здраве на потребителите, особено на непълнолетните

От Австралия до Европа: Все повече страни ограничават достъпа на деца до социалните мрежи

От Австралия до Европа: Все повече страни ограничават достъпа на деца до социалните мрежи

Свят Преди 2 часа

Обезвредиха ръчна граната в село край Плевен

Обезвредиха ръчна граната в село край Плевен

България Преди 2 часа

Арестуваха тийнейджър, подпалил приятел на шега: „Искаш ли да гориш?“

Арестуваха тийнейджър, подпалил приятел на шега: „Искаш ли да гориш?“

Свят Преди 2 часа

Тийнейджърът е залял приятеля си с бензин, докато седи близо до огъня

Стотици излязоха на протест срещу масовите съкращения в The Washington Post

Стотици излязоха на протест срещу масовите съкращения в The Washington Post

Свят Преди 3 часа

Тези съкращения не са по вина на служителите, но именно те понасят основната тежест, смятат журналисти

Георг Георгиев: Присъединяването към ОИСР е стратегически избор за бъдещето на България

Георг Георгиев: Присъединяването към ОИСР е стратегически избор за бъдещето на България

България Преди 3 часа

Матиас Корман изнесе лекция на тема „България по пътя към членство в ОИСР“

Самоубийствен атентат в джамия в Исламабад уби най-малко 30 души

Самоубийствен атентат в джамия в Исламабад уби най-малко 30 души

Свят Преди 3 часа

Над 130 души са ранени

<p>Ще влезе ли Япония във война заради Тайван? Съдбовният избор на Токио на 8 февруари</p>

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Свят Преди 3 часа

Управляващата коалиция най-вероятно ще постигне убедителна победа на предстоящия вот, прогнозират социолозите

Песков: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат

Песков: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат

Свят Преди 3 часа

Киев и Москва приключиха втория етап на разговорите в четвъртък и двете страни извършиха голяма размяна на военнопленници

"Империалистически прасета": Време е светът да бойкотира САЩ

"Империалистически прасета": Време е светът да бойкотира САЩ

Свят Преди 3 часа

Глобална кампания за бойкот и изтегляне на инвестиции може да се окаже единственият ненасилствен начин да се потърси отговорност

Всичко от днес

От мрежата

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Романтичният воаяж на Ненчо Балабанов – море, шампанско и още нещо. Ето къде заведе любимата си

Edna.bg

Кой ще изиграе Стоичков?

Edna.bg

Кишишев: Лудогорец ще е шампион, Левски - втори

Gong.bg

Ботев Пловдив се размина със звездата на Спартак Варна

Gong.bg

Мъж, станал баща, без да знае, осъди болницата, откраднала биологичния му материал

Nova.bg

Полицията e проверила къща, свързвана с Ивайло Калушев (СНИМКИ)

Nova.bg